Seçim sonrası anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı! Abdulkadir Selvi böyle paylaştı

Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, seçimlerden hemen sonra halkın röntgenini çekti.

Areda Survey’nin 2-5 Haziran tarihleri arasında 2646 kişi üzerinde yaptığı anket sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Seçim sonrası anketten ne çıktı?" başlıklı yazısında aktardı.

"Kılıçdaroğlu'na güven duyulmuyor"

Selvi, "Seçimlerin sihirli sözcüğü güven. Halk güven duyduğu lidere oy veriyor. Ankete katılanların yüzde 55.5’inin Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecinde verdiği sözlere güven duymadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine güven duyanların oranı ise yüzde 44.5 çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinde verdiği sözlere duyulan güven ise yüzde 53.3 çıkıyor. 'Güven duymuyorum' diyenlerin oranı ise yüzde 46.7 çıkıyor" dedi ve ekledi:

"Mutlu oldum diyenler yüzde 49.7"

"Araştırmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçimi kazanmasıyla ilgili olarak ne hissettikleri sorulmuş. 'Mutlu oldum' diyenlerin oranı yüzde 49.7 çıkıyor. 'Bir şey hissetmedim' diyenler yüzde 15.7 olurken, 'Mutsuz oldum' diyenler yüzde 34.6’da kalıyor. Seçimde Kılıçdaroğlu’nu destekleyenlerin tamamı da Erdoğan’ın kazanmasından dolayı kendini mutsuz hissetmemiş. Ankette Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’nin kazandığı milletvekili sayısını hak edip etmedikleri de sorulmuş. CHP listelerinden seçimlere giren 4 parti 39 milletvekili çıkarmıştı. Ali Babacan’ın 15 milletvekili hak ederek kazandık demesine rağmen ankete katılanların yüzde 89.9’u 4 partinin milletvekili sayısını hak etmediği görüşünde. 'Hak ediyor' diyenlerin oranı ise ancak yüzde 10.1 çıkıyor. Bu 4 partiye CHP listelerinden 77 milletvekili kontenjanı ayrılmıştı. Bunlardan 39’u seçilerek Meclis’e girdi. CHP’nin 4 partiye kendi listelerinden yer vermesini ankete katılanların yüzde 80.3’ü yanlış buluyor. “Doğru buluyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 19.7 çıkıyor."

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