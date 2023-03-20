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Gündem Seçim riske girdi ‘tatanka’ dosyası açıldı
Gündem

Seçim riske girdi ‘tatanka’ dosyası açıldı

Taciz, tecavüz ve gayrı meşru ilişkinin salgına dönüştüğü, yatak odası görüntüleriyle parti yönetiminin şekillendiği CHP’de yeniden “bel altı” savaşları başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 09:31:00 -
Seçim riske girdi ‘tatanka’ dosyası açıldı

HABER MERKEZİ

Atılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik muhalefetiyle bilinen ve 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik zaman ayarlı linç girişimi başlatıldı. CHP ve aveneleri, cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan ve her fırsatta geri adım atmayacağını öne süren İnce ile ilgili eski dosyaları yeniden açtı. CHP’ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmeyeceğini dile getiren Muharrem İnce’yi “taciz” iddiaları üzerinden tehdit etti. Muharrem İnce’nin paylaşımını alıntılayan Feyza Altun, üstü kapalı tehditte bulunarak, “Hiçbir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum” dedi. Avukat Feyza Altun’un skandal paylaşımı, bugün adaylık başvurusunda bulunacağını açıklayan İnce’ye yönelik “Adaylıktan çekil” şantajı olarak nitelendirildi.

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