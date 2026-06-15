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Gündem CHP’de oda krizi Meclis’e taşındı! Başarır ve Günaydın’ın isimlikleri söküldü
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CHP’de oda krizi Meclis’e taşındı! Başarır ve Günaydın’ın isimlikleri söküldü

Yeniakit Publisher
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CHP’de oda krizi Meclis’e taşındı! Başarır ve Günaydın’ın isimlikleri söküldü

CHP’de tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır’ın Meclis’teki odalarının kapısındaki isimliklerinin kaldırıldığı ortaya çıktı.

CHP’de grup ile genel merkez arasında yaşanan gerilim, Meclis’teki oda ve görev düzenlemelerine yansıdı. CHP’de ihraç talebiyle disipline gönderilen grup başkanvekilleri ’ın Meclis’teki oda kapılarında yer alan isimliklerin kaldırıldığı ileri sürüldü. Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel’in aktardığına göre, Başarır ve Günaydın’ın odalarını boşaltıp boşaltmadığı yarın sabah mesainin başlamasıyla netlik kazanacak.

 

İhraç istemiyle disipline sevk edildiler

Kılıçdaroğlu’nun, “boşaltılması” yönünde talepte bulunduğu Özgür Özel’in odasıyla ilgili Meclis Başkanlığı’nın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu. Bu konunun da hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partide yaşanan grup-genel merkez çekişmesini nasıl sonlandıracağı merak konusu olmaya devam ederken, Merkez Yönetim Kurulu(MYK) kararıyla tedbirli olarak ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında, grup başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır da yer alıyordu.

 

Milletvekilleri “tedbirli” olarak disipline sevk edildikleri için, parti adına üstlendikleri görevlerin de sona ermesi gerekiyor. Bu kapsamda Başarır ve Günaydın’ın grup başkanvekillikleri sona erdirilirken, ihraç istemiyle disipline sevk edilen diğer milletvekillerinin Meclis komisyonlarındaki görevlerinin sonlandırılacağı da parti gruplarına bildirildi.

Kılıçdaroğlu yönetimi de ayrıca, Özgür Özel başta olmak üzere, CHP grubundaki odaların boşaltılması konusunda Meclis Başkanlığından talepte bulundu.

 

İsimliklerin kaldırıldığı iddiası

Meclis Başkanlığı, henüz Kılıçdaroğlu’nun bu talebi doğrultusunda Özgür Özel ve diğer isimlerin odalarının boşaltılması konusunda henüz işlem tesis etmezken, ihraç talebiyle “tedbirli” olarak disipline sevkleri nedeniyle Grup başkanvekillikleri düşen Başarır ve Günaydın’ın Meclis CHP grubundaki odalarının kapısından isimliklerinin çıkarıldığı öğrenildi. Ancak her iki ismin, odalarını boşaltıp boşaltmadıkları da yeni haftada mesainin başlamasıyla belli olacak.

 

Kılıçdaroğlu’nun talimatı net! Peki, Özgür Özel’in odası boşaltılacak mı?

Kılıçdaroğlu’nun, “boşaltılması” yönünde talepte bulunduğu Özgür Özel’in odasıyla ilgili Meclis Başkanlığı’nın nasıl bir tutum takınacağı da merak konusu. Bu konunun da hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

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