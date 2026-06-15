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Gündem EGM atama sonuçları için saat verdi: 19 bin 96 personelin yeni görev yeri belli oluyor
Gündem

EGM atama sonuçları için saat verdi: 19 bin 96 personelin yeni görev yeri belli oluyor

Yeniakit Publisher
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EGM atama sonuçları için saat verdi: 19 bin 96 personelin yeni görev yeri belli oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında amir ve polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla ilan edileceğini duyurdu. Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan tarafından yapılan yazılı açıklamada, atama sonuçlarının Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden adayların erişimine açılacağı bildirildi.

Amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemleri bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacak.

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla açıklanacağını duyurdu.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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