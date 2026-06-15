İran-ABD anlaşmasına Numan Kurtulmuş'tan ilk yorum! İsrail uyarısı

Küresel ekonomiyi ve Orta Doğu'yu sarsan ABD-İran çatışmasında tarihi dönüm noktası yaşandı. Pakistan ve Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen yoğun diplomatik temasların ardından taraflar barış mutabakat metnini nihai hale getirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran ile anlaşma tamamlandı, gemiler motorları çalıştırsın" sözleriyle duyurduğu mutabakat kapsamında, Hürmüz Boğazı'ndaki abluka kaldırılacak. Resmi imza töreninin ise 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de yapılması bekleniyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası siyasilerden peş peşe açıklamalar gelirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından bir yorum yaptı.

Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın, bölgemizde barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacağına inanıyor; savaşın ve gerilimin sona erdirilmesi yönünde atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu aşamaya gelinmesinde başta Pakistan olmak üzere arabuluculuk ve yapıcı katkı sunan tüm ülkeleri tebrik ediyoruz.

Ortaya konulan bu mutabakatın hassasiyetle korunması, tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutumla süreci sürdürmesi büyük önem taşımaktadır. Başta Netanyahu ve suç ortakları olmak üzere, bölgemizi yeni çatışmalara sürüklemek isteyen çevrelerin provokasyonlarına da fırsat verilmemelidir.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada sulh ve selametin hâkim olması, bölgemizde huzur ve istikrarın tesis edilmesi amacıyla ortaya koyduğumuz çabaları kararlılıkla sürdürecek; insanlığın ortak vicdanını esas alan, hakkaniyet temelinde şekillenen adil ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.