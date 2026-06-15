  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı 4 bankaya siber saldırı Yıllar sonra fark edildi! Elde içki arkada Kâbe… Kapıcılar Kralı’nda skandal sahne Ahmet Hakan: Avrupa Türkiye’ye yine sopa sallamış falan filan! Çok da tınnnnnnnn! Sizde o yüz kaldı mı? Millilerin kader maçı: Dünya Kupası’nda tamam mı, devam mı diyecek Akın Gürlek'e yaptırım mı uygulanacak? AK Parti'den çok sert açıklama! Trump, İran’da hedeflediği hiçbir şeye ulaşamadı: Hayaller Venezuela gerçekler Afganistan! Bu da oldu! Ataşehir’de cenaze namazını Türkçe kıldırdılar Bakan Uraloğlu detayları Al Jazeera’ya anlattı: Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek demiryolu geliyor! Kremlin şokta! Zelenskiy sinsi planı ifşa etti, Putin’in masasındaki gizli raporu ele geçirdiklerini duyurdu! Bakan Kacır teknolojik seferberliği duyurdu 5 milyon kişiye yapay zeka eğitimi
Gündem İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor
Gündem

İletişim Başkanı Duran: Dezenformasyona hep birlikte "dur" dememiz gerekiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital dünyada hızla yayılan dezenformasyona karşı toplumsal farkındalık çağrısı yaptı. Duran, “Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte ‘dur’ dememiz gerekiyor” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralarda yayılan yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. NSosyal hesabından paylaşım yapan Duran, içeriklerin saniyeler içinde milyonlara ulaşabildiği bir dönemde dezenformasyon riskinin daha da büyüdüğünü belirtti.

Duran, dijital dünyada karşılaşılan her iddianın doğru, her paylaşımın gerçek kabul edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu nedenle bireysel farkındalık ve sorgulama alışkanlığının dezenformasyona karşı en güçlü kalkan olduğunu ifade etti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, içeriklerin çok hızlı yayıldığı bir zaman diliminde olunduğunu, bu hızın beraberinde büyük bir tehlikeyi de getirdiğini vurguladı.

Bu tehlikenin 'dezenformasyon' olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, önümüze düşen her iddia doğru, her paylaşım gerçek değildir. Özellikle dijital dünyada bu tehlikeye karşı en güçlü kalkanımız, bireysel farkındalığımız ve sorgulama alışkanlığımızdır.

Hakikat mücadelemizde siber vatanımızı hep birlikte savunmamız, dezenformasyona hep birlikte 'dur' dememiz gerekiyor. Sizleri, dezenformasyona karşı farkındalık amacıyla hazırladığımız bu kamu spotunu dikkatle izlemeye ve yaymaya davet ediyorum. Hakikatin sesini hep birlikte yükseltelim."

Kamu spotu hazırlandı

Duran'ın paylaşımında, dezenformasyona karşı farkındalık için hazırlanan kamu spotu da yer aldı.

Kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ekranın ardında üretilen içerik, saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan, büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir.

Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona 'dur' de."

Duran'dan Destici'ye başsağlığı
Duran'dan Destici'ye başsağlığı

Gündem

Duran'dan Destici'ye başsağlığı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap
İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap

Gündem

İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı! Türkiye’den kalleş İsrail’e tokat gibi cevap

Burhanettin Duran duyurdu: Yeni fırsat kapıları açılıyor
Burhanettin Duran duyurdu: Yeni fırsat kapıları açılıyor

Gündem

Burhanettin Duran duyurdu: Yeni fırsat kapıları açılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Xvcgbh

40 yıllığına ABD ile gaz anlaşması yapıldı diye millete fitne çıkarıyorlar. Hemen engellensin. Reisimiz böyle bir şey yapmaz.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23