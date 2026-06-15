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Gündem Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: En büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz
Gündem

Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: En büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “En büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz” diyerek orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu. Yumaklı "Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."

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