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#1
Foto - Geceyi aydınlatan zafer! Dayanıklılığın şampiyonu Toyota

Toyota’nın yarış departmanı Toyota Racing, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) üçüncü ayağı olan Le Mans 24 Saat Yarışı’nda zafere ulaştı. Gündüz ve gece boyunca süren yoğun mücadelede tüm zorlukların üstesinden gelen Toyota Racing, efsanevi yarıştaki altıncı zaferini elde etti. 350 binin üzerindeki seyircinin takip ettiği yarış, Toyota’nın da yer aldığı Hypercar kategorisinde son yılların en yakın ve en çekişmeli mücadelelerinden birine sahne oldu. Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Nyck de Vries’in kullandığı #7 numaralı TR010 HYBRID, 381 turun ardından damalı bayrağı ilk sırada görerek zaferi kazandı. Conway ve Kobayashi kariyerlerindeki ikinci Le Mans galibiyetine ulaşırken, Nyck de Vries ise ilk kez Le Mans 24 Saat Yarışı’nı genel klasmanda kazanma başarısını gösterdi.

#2
Foto - Geceyi aydınlatan zafer! Dayanıklılığın şampiyonu Toyota

Toyota Racing için unutulmaz geçen yarışta Sebastien Buemi, Brendon Hartley ve Ryo Hirakawa’nın kullandığı #8 numaralı TR010 HYBRID de podyuma çıkarak üçüncü sırada finiş gördü. Böylece Toyota Racing, Le Mans’da çifte podyum başarısı elde etti. #7 numaralı araç yarışın ilk saatlerinde yaşadığı lastik patlaması nedeniyle gerilere düşmesine rağmen özellikle sabah bölümünde ortaya koyduğu güçlü performansla yeniden liderlik mücadelesine ortak oldu. Alternatif yakıt stratejisi sayesinde yarışın ilk bölümlerinde liderliği ele geçiren #8 numaralı araç ise pist dışına taşma, geçiş cezası ve fren sistemiyle ilgili yaşanan sorunlara rağmen mücadeleden kopmadı.

#3
Foto - Geceyi aydınlatan zafer! Dayanıklılığın şampiyonu Toyota

Yarışın bitimine altı saat kala piste giren güvenlik aracı, liderlik mücadelesini yeniden şekillendirdi. Son üç saate girilirken Brendon Hartley ve Nyck de Vries’in gerçekleştirdiği cesur geçişler Toyota Racing’i ilk iki sıraya taşıdı. Yarışın son bölümünde #7 numaralı araç liderliğini korurken, #8 numaralı araç ise yakın mücadelesini üçüncü olarak tamamladı. #7 numaralı araçla yarışan Kamui Kobayashi, sıcak hava koşullarında hata yapmadan yarışı lider tamamlayarak Toyota Racing’e tarihi zaferi getirdi.

#4
Foto - Geceyi aydınlatan zafer! Dayanıklılığın şampiyonu Toyota

Toyota, motor sporlarını yalnızca bir yarış platformu olarak değil, aynı zamanda daha iyi otomobiller geliştirmek için önemli bir mühendislik laboratuvarı olarak görüyor. Le Mans gibi dünyanın en zorlu yarışlarında geliştirilen teknolojiler, Toyota’nın gelecekteki mobilite çözümlerine yön verirken, markanın hibrit teknolojiler konusundaki uzmanlığını da ileriye taşıyor. Bu yıl Le Mans 24 Saat zaferi getiren Toyota Racing TR010 HYBRID, 2026 sezonu için Toyota’nın güncel tasarım dilini yansıtacak şekilde yenilenen ön ve arka tasarımıyla dikkat çekiyor. Toyota Racing’in rüzgar tüneli ve gelişmiş teknolojileri kullanılarak aerodinamik olarak geliştirilen araç, Japonya’da üretilen 3.5 litrelik çift turbo V6 hibrit güç ünitesine sahip. Yüzde 100 yenilenebilir yarış yakıtı kullanan ve 700 HP’nin üzerinde güç üreten TR010 HYBRID, Toyota’nın hibrit teknolojilerdeki bilgi birikimini en üst seviyede temsil ediyor. Farklı ülkelerden mühendislerin ortak çalışmasıyla geliştirilen araç, Toyota’nın motor sporlarından elde ettiği deneyimi geleceğin yol otomobillerine aktarma vizyonunun da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Geceyi aydınlatan zafer! Dayanıklılığın şampiyonu Toyota

Le Mans’da elde edilen çifte puan başarısıyla Toyota Racing, Markalar Şampiyonası’ndaki liderliğini 36 puana çıkardı. Ayrıca #7 numaralı ekibin sürücüleri de Pilotlar Şampiyonası’nda liderliğe yükseldi. Toyota Racing, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki bir sonraki yarışına 12 Temmuz’da Brezilya’daki Interlagos Pisti’nde gerçekleştirilecek Sao Paulo 6 Saat Yarışı’nda çıkacak.

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