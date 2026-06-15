Toyota, motor sporlarını yalnızca bir yarış platformu olarak değil, aynı zamanda daha iyi otomobiller geliştirmek için önemli bir mühendislik laboratuvarı olarak görüyor. Le Mans gibi dünyanın en zorlu yarışlarında geliştirilen teknolojiler, Toyota’nın gelecekteki mobilite çözümlerine yön verirken, markanın hibrit teknolojiler konusundaki uzmanlığını da ileriye taşıyor. Bu yıl Le Mans 24 Saat zaferi getiren Toyota Racing TR010 HYBRID, 2026 sezonu için Toyota’nın güncel tasarım dilini yansıtacak şekilde yenilenen ön ve arka tasarımıyla dikkat çekiyor. Toyota Racing’in rüzgar tüneli ve gelişmiş teknolojileri kullanılarak aerodinamik olarak geliştirilen araç, Japonya’da üretilen 3.5 litrelik çift turbo V6 hibrit güç ünitesine sahip. Yüzde 100 yenilenebilir yarış yakıtı kullanan ve 700 HP’nin üzerinde güç üreten TR010 HYBRID, Toyota’nın hibrit teknolojilerdeki bilgi birikimini en üst seviyede temsil ediyor. Farklı ülkelerden mühendislerin ortak çalışmasıyla geliştirilen araç, Toyota’nın motor sporlarından elde ettiği deneyimi geleceğin yol otomobillerine aktarma vizyonunun da önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.