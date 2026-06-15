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Gündem 34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı
Gündem

34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı

Yeniakit Publisher
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34 il merkezli ‘Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonu 293 gözaltı

İçişleri Bakanlığı İl Jandarma ekipleri tarafından 34 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4,8 milyar lira hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandığını bildirdi.

İçişleri bakanlı’ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik 34 il merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda, hesaplarında 4,8 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 293 şüpheli yakalandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "34 il merkezli ‘Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 4,8 milyar lira hesap hareketliliği olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 159'u tutuklandı. 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 34 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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