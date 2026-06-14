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Dünya 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağış hayatı felç etti
Dünya

2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağış hayatı felç etti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
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2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti! Şiddetli yağış hayatı felç etti

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde etkili olan şiddetli yağış Bannu, Shangla ve Mansehra kentlerinde hayatı adeta felç etti. Yaşanan afette 9 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde şiddetli yağışın ardından bilanço ağırlaştı.

 

Pakistan’ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu, Shangla ve Mansehra kentlerinde yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucunda 2’si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), değişken hava şartları nedeniyle artan sel riskine karşı uyarıda bulundu. Swat, Upper Dir, Kohistan, Buner ile diğer ilçe ve bölgeler için alarm yayımlatan PDMA, vatandaşlardan nehirlerden ve derelerden uzak durmalarını istedi.

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