Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! Hürmüz açıldı!

İran ve ABD arasında beklenen barış anlaşması yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, savaşın sona erdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."

Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.