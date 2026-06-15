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Dünya Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! Hürmüz açıldı!
Dünya

Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! Hürmüz açıldı!

Yeniakit Publisher
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Trump anlaşmanın yapıldığını açıkladı! Hürmüz açıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump açıklamasında "petrol aksın" dedi.

İran ve ABD arasında beklenen barış anlaşması yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, savaşın sona erdiğini ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurdu.

İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşmanın tamamlandığını belirten Trump, şöyle devam etti:

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."

Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Gadhjt

Petrol ABD’ye doğru aksın. Bşze yine 1/3.
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