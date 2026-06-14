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Dünya Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok”
Dünya

Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: “Hiçbir muhakeme yeteneği yok”

Yeniakit Publisher
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Trump, katil Netanyahu’ya tepki gösterdi: "Hiçbir muhakeme yeteneği yok"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Beyrut’a saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sert ifadeler kullandı. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News kanalına telefonda yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştüğünü bildirdi.

 

“Çok sinirlendim”

Kanal muhabirinin aktardığına göre, Trump, İsrail'in Beyrut'a saldırısına işaret ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu için "Bibi neden böyle kahrolası bir saldırı düzenlemek zorunda kaldı ki? Çok sinirlendim. Ona bunu söyledim. Hiçbir muhakeme yeteneği yok." dedi.

 

Trump, "(İran-ABD) Anlaşmayı bu sabah imzalamamız gerekiyordu ancak Beyrut'taki İsrail saldırısı bunu geciktirdi. Sanırım imza töreni bugün, önümüzdeki birkaç saat içinde gerçekleşecek." ifadelerine yer verdi.

 

Netanyahu ile görüşmesinde ona "Sen ne yaptığını sanıyorsun?" dediğini belirten Trump, ondan Hizbullah'a yönelik başka saldırı düzenlememesini ve böylece anlaşmaya varılmasını engellememesini istediğini kaydetti.

 

Trump, İran ile anlaşmanın 2-3 saat içinde elektronik olarak, gelecek hafta Avrupa'da bir yerde de yüz yüze imzalanacağına inandığını bildirdi.

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