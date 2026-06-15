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Gündem CHP'de mutlak batış! Mahkeme darbesiyle sarsılan Özgür Özel ve avanesi çareyi parti kurmakta buldu
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CHP'de mutlak batış! Mahkeme darbesiyle sarsılan Özgür Özel ve avanesi çareyi parti kurmakta buldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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Girdiği her siyasi virajda hezimete uğrayan, mahkemenin verdiği ‘mutlak butlan’ şamarından sonra CHP içindeki meşruiyetini tamamen yitiren koltuk meraklısı Özgür Özel ve ekibi, sinsi tezgahlarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Parti içindeki liderlik savaşını kaybeden ve arkasındaki taban desteği tamamen eriyen Özel yönetiminin, şimdi de gizli kapaklı yürüttüğü kirli pazarlıklarla DSP ve Genç Parti gibi tabeladan ibaret oluşumlarla ittifak arayışına girdiği ve yeni bir bölücü parti kurmak için resmen harekete geçtiği ifşa oldu.

Ankara kulislerini sarsan gelişmeleri aktaran Gazeteci Sinan Burhan, Özgür Özel’in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu ve genel merkez binasının dahi belirlendiğini öne sürdü. tv100 ekranlarında konuşan Burhan’ın aktardığı bilgilere göre, kurulacak yeni partinin genel merkez binası Ankara'nın lüks semtlerinden Çankaya Atakule ve Yıldız civarında seçildi ve resmi olarak tutuldu.

Tek Başlarına Değil 3 Partiyle Birden Hareket Edecekler

Ankara siyasetini hareketlendiren asıl iddia ise kurulacak yeni partinin tek başına değil, geniş tabanlı bir ittifak stratejisiyle yola çıkacağı yönünde oldu. Özgür Özel'e yakın isimlerin paylaştığı stratejiye göre, Özel ve ekibi sadece tek bir parti kurmakla kalmayacak; halihazırda var olan 2 siyasi partiyle ortak zemin yaratarak süreci 3 partili bir ittifak modeline dönüştürecek.

 

Kulislerde Konuşulan Çarpıcı İtiraf: DEM Parti Gibi Hissediyoruz

Gazeteci Sinan Burhan, yeni oluşumun perde arkasındaki stratejiye dair dikkat çeken bir kulis bilgisini de paylaştı. Özel'in ekibinin süreçle ilgili olarak, "Biz kendimizi bir dönemin DEM Partisi gibi hissediyoruz" şeklinde bir yaklaşım sergilediğini belirten Burhan, bu doğrultuda 2'si var olan, 1'i de yeni kurulacak toplam 3 partiyle ortak bir hareket planı oluşturulduğunu ifade etti. Mahkeme kararı sonrası CHP içinde sıkışan Özel ve ekibinin bu genişleme hamlesinin siyasetin dengelerini nasıl değiştireceği ise merak konusu oldu.

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Yorumlar

hizipsavar

kafasını kuma gömp tüm olanalrı sineye çeken bu azgın azınlığın partisinin adı belli BP (bidon partisi) nasıl sa her şeye oy veriyorlar

Dem gibi hissederler tabi! Dem pkk'yı , bunlar fetöcüleri temsil ediyorlarsa!

Fetöcü Emre Uslu en başta söylemişti; *"Özgür Chp'de kalırsa khk'lılar için hiç bir umut vaat etmez, ancak yeni parti kurarsa Khk'lar için umut vaat eder"* demişti.
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