AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Allah’a çok şükür ki Erdoğan var!

AK Parti Çankırı İl Başkanlığınca düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Büyükgümüş, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile görüştü. Büyükgümüş, daha sonra geldiği Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çok önemli bir zaman diliminde AK Parti teşkilatlarında görev aldıklarını söyledi. Gazze'de, Türkistan'da çekilen acıların herkesin kalbini burktuğunu belirten Ahmet Büyükgümüş, "Geçmişten bugüne Allah'a çok şükür ki daha güçlü bir Türkiye var. Türkiye'mizin iradesini, dünya mazlumlarının sesini, umudunu, adalet çağrısını bugün güçlü iradesiyle temsil eden Recep Tayyip Erdoğan var. Çankırı'nın dört bir yanında yapacağımız çalışmalarımızı, mücadele aşkımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ın fikir ve mücadele ufkunu gönüllere taşıyacak olan bizim mahalle teşkilatlarımızdır. Bu inanç ve gayretle ülkemizin dört bir yanında mahalle çalışmalarımızı merkeze alan, mahallelerdeki varlığımızı, mücadelemizi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

YARIN ÖZGÜR ÖZEL'E DE HAİN DİYECEKLER

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarına ve CHP'de parti içerisinde yaşanan son tartışmalara da değinen Büyükgümüş, "Bu davaları açanlar, bu davada yargılananlar, konunun muhatabı CHP’li. İtirafçılar yine CHP’li. Biz bunun neresindeyiz? Hiçbir yerinde. Adam Brüksel'e gitmiş, Avrupa Birliği bayrağının önünde yardımcısıyla birlikte fotoğraf çektiriyor. 'Dış politikada bizim sözümüz dinleniyor' diyor. Karşılığını, Çankırı'da, milletimizde aramıyor da Brüksel'deki Avrupa Birliği'nin bayrağının önünde arıyor. Adama üç sene önce kurtarıcı, kahraman diyorlardı, bugün hain diyorlar. Bugün Özgür Özel ile birlikte yol yürüyen, ona 'ağamsın, paşamsın, canımsın' diyen biri yarın ona 'hain' diyecek. Bunlar böyle. Çünkü siyasetleri millete hizmet etme ufku taşımıyorlar. Varsa yoksa kendi içlerindeki rant mücadelesi, koltuk mücadelesi. İşte anlayışları bu kadar. Biz siyasette en büyük gücün samimiyet olduğunu asla kalbimizden çıkarmayacağız. Medya organları değil, şatafatlı toplantılar değil, büyük kalabalıklar değil, inanmış, samimi, gayretli kadroların sözü, fikri, heyecanı, eylemi her şeyin üzerinde bir netice taşımaktadır" dedi.

ERDOĞAN BAMBAŞKA BİR DÜNYANIN ZEMİNİNİ HAZIRLIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da teşkilatın gayretlerinin yerelden küresele her düzeyde neticeyi belirlediğini aktardı. Akbaşoğlu, "Çünkü hakkı haykıran bir lider olarak, insanlık aleminin huzurunda sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu prensipler, değerler, davetler, çağrılar, gayretler bambaşka bir dünyanın oluşmasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla Çankırı'yla dünyanın geleceği arasındaki bu köprüyü, bu ilişkiyi elhamdülillah sizler oluşturuyorsunuz" diye konuştu.