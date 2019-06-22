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Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları

USESAM tarafından yapılan son seçim anketinde, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 49.1 olarak yer alırken, Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 46.3’te kaldı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:41

 Yasemin Karahan  yeniakit.com.tr  Uluslararası Siyaset Ekonomi ve Strateji Araştırma Merkezi (USESAM) tarafından yapılan son seçim anketinde, Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 49.1 olarak yer alırken, Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı ise yüzde 46.3’te kaldı. Seçim anketinde vatandaşlara İmamoğlu’nun oy kaybetmesinin nedenleri de soruldu. Ankete katılan vatandaşlar, İmamoğlu’nun oy oranının düşmesinin sebebini; İmamoğlu’nun gerçek yüzünün ortaya çıkması, Kandil’in desteği ve FETÖ’nün desteği olarak değerlendirdi.

Seçime 1 gün kala USESAM tarafından yayınlanan İstanbul seçim anketi, seçimin Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’ın seçimde ipi göğüsleyeceğini öngördü. 

İmamoğlu’nun oyu neden düştü?

Ankette vatandaşlar Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenlerin oranı 5 Mayıs 2019 tarihindeki anketimizde 46.5% iken, bu oran 18. Haziran 2019 tarihinde yaptığımız anketimizde 43.9% e düşmesinin sebebi sizce nedir?” sorusuna şu cevabı verdiler:

a - Halkın Ekrem İmamoğlunu tanıması: Yüzde 54
b- Kandil'in açıklamaları: Yüzde 27
c- Feto iddiaları: Yüzde 19

Tartışma programında kim daha inandırıcıydı?

Ankete katılan vatandaşlara “Ekrem İmamoğlu’nun ve Binali Yıldırım’ın 16 Haziran 2019 tarihinde yaptıkları ortak TV canlı yayın programında kimi daha inandırıcı buldunuz?” şeklinde bir soru da yöneltildi. Bu soruya vatandaşların verdiği cevapların dağılımı ise şöyle:
a- Binali Yıldırım: Yüzde 34

b- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 27.3

c- Hiçbiri: Yüzde 38.7

23 Haziran’da kime oy vereceksiniz?

USESAM’ın anketinde “23 Haziran seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusuna verilen cevapların yüzdelik dağılımları ise şöyle oluştu:

a- Binali Yıldırım: Yüzde 49.1

b- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 46.3

c- Hiçbiri: Yüzde 4.6

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:41
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