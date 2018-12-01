Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’ne Cumhur İttifakı çatısı altında giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere de ittifak yapma kararı aldı. İttifak kapsamında seçimin kilit noktası olan üç büyük il İstanbul, İzmir ve Ankara’dan MHP aday çıkarmayacağını açıklamış AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMHP’nin bu hamlesine ‘jestle’ karşılık vereceklerini açıklamıştı.

AK Parti’nin geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde toplam 60 ilin adayını açıklamıştı. MHP ise bugün 9’u il 41’i ilçe olmak üzere toplam 50 belediye başkan adayını açıkladı. MHP daha önce de 5 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı.

Ak Parti’nin jest yapacağı iller

İddialara göre; AK Parti ve MHP’nin açıkladığı listelere göre; AK Parti, sahip olduğu Kütahya, Erzincan ve Kırşehir’den aday göstermedi. AK Parti, Bunlara ek olarak Cumhuriyet Halk Parisi’nin (CHP) elinde bulunan Zonguldak ve Aydın’dan aday göstermedi. Listelere göre bundan sonraki süreçte AK Parti aday göstermediği takdirde, 3 ilde MHP’ye jest yaparken kritik iki ilde de ittifak yaparak CHP’nin üstünlüğüne son vermiş olacak.

Kritik iki il Zonguldak ve Aydın

30 Mart 2014’ta yapılan yerel seçimlerde CHP’nin üstün geldiği Zonguldak ve Aydın’da AK Parti henüz aday göstermedi. MHP’nin aday gösterdiği bu illerde Cumhur İttifakı’nın tek aday göstermesi durumunda CHP’nin işi zora girecek. 2014 yerel seçim sonuçlarına göre Zonguldak’tan birinci parti olarak çıkan CHP, 26 bin 079 oyla toplam oyların yüze 39.9’unu almıştı. Buna karşılık AK Parti, 25 bin 249 oyla yüzde 38.6; MHP, 11 bin 581 oyla yüzde 17.7 oy almıştı. Benzer durumda olan Aydın’da ise CHP, 285 bin 148 oyla yüzde 43,8; AK Parti 189 bin 814 yüzde 29,2; MHP ise 140 bin 307 yüzde 21,6’lık oy oranına sahip olmuştu.