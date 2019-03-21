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Seçim malzemeleri teslim edilmeye başlandı

31 Mart yerel seçimleri için kullanılacak seçim zarfları ve diğer malzemeler PTT tarafından seçim kurullarına teslim edilmeye başlandı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:13
Seçim malzemeleri teslim edilmeye başlandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, PTT AŞ, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak seçim zarfları ve diğer malzemelerin taşınması görevini üstlendi.

Bu kapsamda, yurt içinde malzemelerin taşınmasının yanı sıra il ve ilçe seçim kurullarına teslimi görevi bulunan PTT, yoğun mesai harcıyor.

Her türlü işlem için teknik, araç ve malzeme hazırlığını uzun süre önce yapan kurum, tüm kargoların kabul ve sevkini günlük gerçekleştiriyor.

Çalışmalar dolayısıyla personel düzenlemesine de gidildi. Seçim malzemelerine ilişkin görev dolayısıyla yeterli sayıda eleman bulunduruluyor. Kargoların en kısa sürede, öncelikli olarak posta hattı araçlarıyla sevki sağlanırken, gerekirse alternatif yollar kullanılıyor.

Personel ve mutemetlere uyarı

Aktarma merkezlerince de geciktirilmeden ilk postayla malzemeler varış merkezlerine sevk ediliyor. Kargoların taşınması esnasında, başta güvenlik olmak üzere her türlü önlem alınıyor.

Kabulden teslime kadar geçen her aşamada kargoların hasar görmemesi için tüm personel ve mutemetler gerekli özenin gösterilmesi konusunda uyarıldı.

Seçim malzemelerinin 22 Ocak'ta gönderi kabullerine başlanılırken, 20 Mart'a kadar toplam 3 bin 511 gönderinin kabulü ve teslimi tamamlandı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:13
  1. seçim kurulu
  2. seçim malzemeleri

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