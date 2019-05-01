Seçim iptal olursa kaos mu olur?

yeniakit.com.tr Ankara

AK Parti ve MHP'nin İstanbul seçimlerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvurular bu hafta karara bağlanacak. AK Parti YSK’nın kararı ne olursa olsun saygı duyacaklarını açıklarken, karar öncesi YSK’ya sopa sallayan Millet İttifakı ve destekçileri ise Türkiye’yi kaos ile tehdit ediyor.

yeniakit.com.tr’ye konuşan Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, “AK Parti sonuç ne olursa olsun saygı ile karşılayacaklarını net açıkladı. Ancak muhalefet faşizanca ve çirkin bir üslupla Ekrem İmamoğlu’nun başkan olması dışında hiçbir sonucu kabul etmeyeceklerini belirterek tehditlerde bulunuyor. Seçim iptal olursa birkaç kişi sokağa çıkmayı deneyebilir ama Türkiye bir hukuk devletidir ve onun da gereği yapılır.” dedi. “Bu seçim kirli bir seçim.” diyen Tecrübeli gazeteci, "Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş kirlilikler ortaya çıktı. Kesinlikle seçimin yenilenmesi lazım.” ifadesini kullandı.

Türkiye hukuk devleti mi, kanun devleti mi?

“YSK seçimi iptal etse de etmese de normal şartlarda hiçbir olay olmaması lazım.” diyen Emin Pazarcı, “YSK sadece bir karar vermiş olacak. Asıl sorun şu: Türkiye kanun devleti mi yoksa hukuk devleti mi? Bu ortaya çıkacak. Kanun devleti diyorsanız ‘seçimin normal geçtiğini’ söyler ve gerekçenizi kanunlara uydurursunuz. Hukuk devleti diyorsanız adaleti sağlamak zorundasınız.” dedi.

Neresinden bakılırsa bakılsın adaletsiz bir seçim olduğunu söyleyen Pazarcı, kimsenin vicdanının rahat olmadığını belirterek, “Kimse ‘bu seçim hakkaniyet ölçülerinde yapılmıştır’ diyemiyor. Kaldı ki seçimi kazandık diye ortaya çıkanlar bile bir takım argümanlar ortaya koymaya çalışıyor. ‘Biz bunu yapmadık’ demiyorlar, ‘siz bunu yapsaydınız, neden şunu yapmadınız’ diyorlar. Ortada bir kirlilik ve çirkin bir tablo var. Eğer Türkiye bir hukuk devletiyle bu seçimin iptal edilmesi gerekir. İptal edilecek bir seçim ile adalet sağlanmış olur. Hak yerini bulmuş olur.” diye konuştu.

Seçimin yenilenmesi durumunda belki de Ekrem İmamoğlu’nun daha yüksek bir oy ile geleceğini de söyleyen Emin Pazarcı, önemli olanın kimin geldiği değil, önemli olanın adaletin sağlanması ve vicdanların rahatlaması olduğunu kaydetti.

Muhalefet partilerinin son derece çirkin bir takım argümanlarla ortaya çıktığını ifade eden tecrübeli gazeteci, “Seçimi Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasından başka bir sonucu kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Demokrasilerde bunlar olmaz. Asıl dayatma budur ve bu bir faşizmdir. Eğer biz bu üslup ve söylemlerle devam edersek Türkiye’de ne hukukun üstünlüğü ne adalet ne hak duygusu kalır. Muhalefetin ‘kumpas’ gibi bu çirkin söylemlerini bir tarafa bırakması lazım.” şeklinde konuştu.

Sokaklar ne olur?

Seçimin iptal edilmesi ya da aksi yönde kararın çıkması durumunda sokaklar açısından neler olacağını sorduğumuz Emin Pazarcı şu cevabı verdi:

“AK Parti hukuka saygılıyız dedi net olarak. Seçim iptal olsa da birkaç kişi sokağa çıkmayı deneyebilir. Ama Türkiye bir hukuk devletidir ve onun da gereği yapılır. Birkaç kişi seçim iptal olursa şöyle yaparız, böyle yaparız, sokağa dökülürüz dedi diye demokrasiden vazgeçecek değiliz. Eğer hukuk varsa, YSK’nın eski kararlarına bakılırsa, adaletli bir seçim isteniyorsa YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi lazım. İyi-kötü hepimiz hukuktan anlıyoruz. Zaten hukukçuyum diye ortaya çıkan bir takım insanlar da bu seçimin çok adil olduğunu söylemiyorlar. Adaletsizliğe de kılıf aranmaya çalışılıyor. Bu seçim onaylanabilir, biz de saygı gösteririz ama eleştiri hakkımız var. Sokağa da dökülen olmaz ama vicdanlara bu izah edilemez. Bu seçim kirli bir seçim. Cumhuriyet tarihinde hiç görülmemiş kirlilikler ortaya çıktı.”