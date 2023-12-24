  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Polis merkezinde akılalmaz olay! Dürümden bakın ne çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kentsel dönüşüm seferberliğinde önemli bir sayfa açıldı! HEDEF 5 YILDA 1.5 MİLYON…

Hatay’dan İran sınırına kadar 30 kilometrelik güvenlik hattı oluşturulsun! Canımıza tak etti

FOX’ta ihanetin dizisi

LGBTİ dayatmasının önüne geçilmeli

Okmeydanı Şehir Hastanesinde doktora yumruklu saldırı kamerada: Kızın saçına dokundu iddiası ortalığı karıştırdı

Yolsuzluk gerçek yazım yanlış

TBMM'den terörün kınandığı bildiriye CHP ile HDP (DEM) imza atmadı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olmuşlardı! Milli Savunma Bakanı Güler’in de katılımıyla Şırnak'ta tören yapıldı!

Bay Kemal’den akıllara zarar ifadeler! Yanlış okumuyorsunuz aynen böyle söylüyor
Siyaset Seçim için görüşeceğiz! İktidarın adayına destek verebiliriz
Siyaset

Seçim için görüşeceğiz! İktidarın adayına destek verebiliriz

Yeniakit Publisher
2023-12-24 19:16:00 -
Seçim için görüşeceğiz! İktidarın adayına destek verebiliriz

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AKP destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceklerini anlatırken, iktidar kanadıyla da görüşeceklerini söyledi ve olası işbirliklerine kapıyı araladı.

T24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Davutoğlu, "Yerel seçimlerde partilerin pozisyonları hala tam olarak şekillenmiş değil. Hemen hemen bütün partiler bir taraftan kendi logolarıyla girme iradesi sergilerken diğer taraftan muhtemel iş birliklerine de kapıyı kapatmıyorlar" dedi. Davutoğlu şöyle devam etti:

'Dün dündür bugün bugündür' sözü...

"Ben siyasi hayat içinde bazen benim de yaptığım hatalar soncunda şunu öğrendim. Siyasette “asla, mutlaka, kata, kesinlikle, ebediyete kadar” gibi ifadeler kullanmak çok tehlikeli. Gelişmelere başka türlü seyreder ve siz kendi sözünüzle kendiniz esir edersiniz. Rahmetli Demirel’in “dün dündür, bugün bugündür” ifadesi çelişkileri meşru kılmaktan çok bu gerçeği ifade eder.

Yani biz mutlak anlamda kendi başımıza gireceğiz diye bir ifade hiç kullanmadım. Mutlak anlamda ittifak yapacağız ifadesini de kullanmadım. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlarımızla yürüttüğümüz çalışma şu. Pazartesinden itibaren bütün arkadaşlar tek tek illeri tekrar analiz edeceğiz. Nerelerde kimle işbirliği yapabiliriz, nerelerde tek başımıza girebiliriz tespit edeceğiz. Önce Saadet Partisi’yle bir ahdimiz var onlarla istişare edeceğiz. Onlarla ortak bir zemin bulmaya çalışacağız. Sonra da yerel seçim otonomdur yani her yerde ayrı bir ittifak mantığı doğar. O ittifak mantığı içinde herkesle iş birliğine açık bir tablo sergileyeceğiz."

Davutoğlu, "Herkes derken sanırım muhalefet partileri değil mi kast ettiğiniz?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Evet esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi."

Hey gidi Davutoğlu hey! Başbakanlık koltuğundan bu hallere düştü
Hey gidi Davutoğlu hey! Başbakanlık koltuğundan bu hallere düştü

Siyaset

Hey gidi Davutoğlu hey! Başbakanlık koltuğundan bu hallere düştü

Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!
Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!

Siyaset

Ahmet Davutoğlu: 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağım!

Davutoğlu'ndan Hasan Bitmez'e ilişkin üzen açıklama
Davutoğlu'ndan Hasan Bitmez'e ilişkin üzen açıklama

Gündem

Davutoğlu'ndan Hasan Bitmez'e ilişkin üzen açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23