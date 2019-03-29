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Seçim gecesi yıkılan CHP'li yeni sistemi kurdu! 600 bin kişi görev yapacak

24 Haziran seçimlerinde sandıkların kontrolünden sorumlu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçim gecesi yıkılmıştı. CHP'nin hatalı sistemi seçimlerin ikinci tura kalacağını göstermiş, sonuçlar ana muhalefet için hayal kırıklığına neden olmuştu. Adıgüzel, 31 Mart seçimleri için yeni sistem kurdu. Seçim gecesi CHP'de gönüllülerle birlikte 600 bin kişi çalışacak.

29 Mart 2019 Cuma 16:37
Seçim gecesi yıkılan CHP'li yeni sistemi kurdu! 600 bin kişi görev yapacak

24 Haziran gecesi seçim yenilgisi kabullenemeyen CHP'de Anadolu Ajansı'nı (AA) seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçladı. Bülent Tezcan 'seçimler ikinci tura kaldı' açıklaması yapmıştı. Ancak CHP bu iddiayı bir süre sonra kendisi yalanlayarak seçim gecesi teknik aksaklık yaşadığını duyurdu. Sandıkların kontrolünden sorumlu olan CHP Genel Başkan Yardımıcısı Onursal Adıgüzel, yaşattığı başarısızlıkla kendi seçmenini hayal kırıklığına uğrattı.

"Ciddi bir çalışma yaptık"

Ancak bu seçimde de sandıkların kontrolünden sorumlu olan Onursal Adıgüzel, yapılan seçim çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Yerel seçimler öncesi çok heyecanlı bir süreç izlediklerini belirten Adıgüzel, seçimin en önemli konulardan birisinin sandık güvenliği olduğunu söyledi.

CHP örgütlerinin 973 ilçede ciddi bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Adıgüzel, "Özellikle sandık görevlilerin atanması, müşahitler, okul sorumlularının belirlenmesi noktasında ciddi bir çalışma yaptık." dedi.

CHP'de 600 bin kişi görev yapacak

Türkiye 194 bin sandık bulunduğunu ancak partilerin ittifaklar dolayısıyla bütün seçim bölgelerinde görevli bulunduramadığına dikkati çeken Adıgüzel, CHP olarak seçim günü 600 bin kişilik bir ekiple çalışacaklarını söyledi.

3 aşamalı kontrol mekanizması ile test edecekler

Sandıkları 3 aşamalı bir kontrol mekanizması ile test edeceklerini bildiren Adıgüzel, sisteme önce okul sorumlularının, sonra ilçe başkanlıklarının giriş yapacağını, son olarak da YSK karşılaştırmalarının girileceğini aktardı. Sistemin eğer bir sorun varsa kırmızı renge dönüşerek uyarı vereceğini dile getiren Adıgüzel, partinin 4'üncü katında oluşturdukları izleme ve çağrı merkezinde ise bunların takip edileceğini söyledi.

Site kurdular

Seçmenin kendi oyunu takip etme hakkına sahip olduğunu dile getiren Adıgüzel, şöyle konuştu: "Biliyorsunuz YSK sonuçları biraz geç açıklıyor. Biz de onların işini kolaylaştırmak için onlara 'sts.chp.org.tr' adlı bir adres sunuyoruz. Burada kimlik numaralarını girerek kendi sandıklarında nasıl bir sonuç alındığını görüyor seçmen. YSK'ya giden sonuçla, kendi sonucunu karşılaştırıyor eğer bir sorun görmesi durumunda hata sekmesinde bize bildirimde bulunuyor. Biz de gerekli itiraz süreci başlatıyoruz."

"Oylar çalındı" diyorlardı... "Sandık görevlilerimiz oyların doğru sayılmasını sağlıyorlar"

Bir soru üzerine seçimde görev alan kişi sayısından ziyade işlevsel bir süreç yürütmenin önemli olduğunu ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti: "Biz hazırız ve şunu söylüyoruz, hızlı sonuç açıklamanın hiçbir faydası yok. Önemli olan doğru sonuç açıklamak. Elinde bu doğru sonuçları kanıtlayacak verilerin olması. Buna odaklanmış durumdayız. 24 Haziran'da millet ajansının Anadolu Ajansı ile yarışma noktasında bir süreci ortaya koymuştuk, öyle bir strateji belirlemiştik. Bu stratejimizi revize ettik. Çünkü şunu görüyoruz, bütün devletin imkanlarını kullanan bir çalışmaya karşı bizim sandık görevlilerimiz, dört aşamayı gerçekleştiriyorlar. Önce oyların doğru sayılmasını sağlıyorlar. Sonra sandık torbalarının ilçe seçim kurullarına ulaştırılmasına eşlik ediyorlar, ardından ıslak imzalı tutanakları ilçe başkanlarımıza gönderiyorlar ondan sonra sonuç teyidine geçiyorlar."

Seçim koordinasyon ve çağrı merkezini de basın mensuplarına gezdiren Adıgüzel, hatalı sonuçlara itiraz edecekleri bir hukuk birimi oluşturduklarını da açıkladı. Adıgüzel, "Bir oyun bile peşine düşeceğiz. Gündüz oyumuzu kullanıp saat 5'ten sonra da bir oyun peşinde sonuçları takip edeceğiz." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:37
  1. CHP
  2. onursal adıgüzel
  3. seçim
  4. yerel seçim

YORUM YAZ

  • ahmetahmet46 dk önce
    hiç kusura bakmayin ama bu adamda bir cehape surati yok, adamda tam bir feto sifati var !
  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    KEMAL PAZARTESİ GİTMEDEN ÖNCE BUNLARIN ALAYINI İYİ PARTİYE VERİR.....!SORUMLUSU BUNLAR DER YENİ ZAFERLER İÇİN CHP BİNASINA GİDER NERDE KALMIŞTIK DER..NE SEÇİM Mİ VARDI O NE..
  • osman f. seden.osman f. seden.1 sa önce
    dikkat edilsin, sandikta bu chpliler sahtekarlik yapabilirler, kendi kalabaliklarindan faydalanip, oylari degistirebilirler,mesela bir kargasa yaratip bundan faydalanabilirler.....bunlarda ne Allah korkusu var ne de iman var, hersey beklenir bu terörist savunucularinin.
  • vatan sevdalısıvatan sevdalısı2 sa önce
    bunlar gerçekten yanılgıdalar ve hatalarını örtmek için kendileri yaptıklarını onlar yaptı ve şöyle böyle diye propaganda yapıyorlar.dinelememek lazım.chp belediye başkanı edirnede diğeride adanada biri 15temmuz gecesi darbeyi kutlar haberimiz var der.bizim insanımız bunu görmezmi.diğeride adanada şehit ailesine hakaret eder düşmanlarla ittifak gizli yapar ama deşifre oldunuz chp deşifre oldunuz....fetöcüğünüz bile seçimle olacağını anladı dedi ya şuna verin diye:) biliyoruz biz gözümüz açık...lafa bakmayız araştırırız ve doğruya ulaşırız.öyle zihniyetin laflaması aldatamaz bizi belki kendilerine gönül verenleri aldatabilir.

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