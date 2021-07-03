  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan hayvan hakları yasa teklifine eleştiri! 'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

Bakan Koca rakamı açıklayıp müjdeyi duyurdu!

Dikkat! Meteorolojiden hafta sonu için 'sarı kodlu' uyarı

Firari suç örgütü liderine operasyon şoku! "Arkasında Sedat Peker var"

Profesyonel yalancı Akşener: HDP 31 Mart'ta Millet ittifakında değildi

Sayıları 13'e kadar düşen azınlık akademisyenler! İddialı söylemleri ile komik duruma düştüler

2019'da Sedat Peker'i hedef aldığı için kurşunlanmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

Kötü haberi duyurdular! Yüzde 90'ı çalışamaz durumda

Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?
Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı
MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti
5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk
Siyaset Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk
Siyaset

Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi’ne kongre çağrısı yapması sonrası ilk kez Temel Karamollaoğlu ile görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 12:00:00 - 2021-07-03 12:00:55
Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk

Aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması konusunda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan ve son olarak Saadet Partisi’ne kongre çağrısı yapan partinin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, çağrı sonrası ilk kez Temel Karamollaoğlu ile görüntülendi.

Asiltürk’ün parti içi seçim çağrısı, Saadet Partisi’nin Millet İttifakı ve HDP ile iş birliği yapmasından memnun olmayan seçmeni sevindirirken bir düğüne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aynı masada yemek yedi.

Görüntüler, Saadet Partisi’nin ittifak konumlandırmasında bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda soru işaretlerine neden oldu.

İşte düğünden fotoğraflar…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay