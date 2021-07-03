Seçim çağrısı sonrası Asiltürk ve Karamollaoğlu’ndan bir ilk

Aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması konusunda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan ve son olarak Saadet Partisi’ne kongre çağrısı yapan partinin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, çağrı sonrası ilk kez Temel Karamollaoğlu ile görüntülendi.

Asiltürk’ün parti içi seçim çağrısı, Saadet Partisi’nin Millet İttifakı ve HDP ile iş birliği yapmasından memnun olmayan seçmeni sevindirirken bir düğüne katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aynı masada yemek yedi.

Görüntüler, Saadet Partisi’nin ittifak konumlandırmasında bir değişiklik yapıp yapmayacağı konusunda soru işaretlerine neden oldu.

İşte düğünden fotoğraflar…