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Gündem Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!
Gündem

Seçim bitti, pazarlıklar ortaya çıktı... DEM Parti, kirli işbirliğini açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-01 00:42:00 -

CHP ile işbirliğini ustaca kurgulayan HDP/DEM Parti, seçimler bittikten sonra işbirliğini gözler önüne seren net açıklamalar yapmaya başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri bitti. Türkiye genelinde büyük hezimete uğrayan HDP/DEM Parti, yüzde 5 bandında kaldı. İstanbul’da ise yüzde 1,9 alabildi.

Sandıklar açıldıktan sonra yarı yarıya oy kaybeden DEM’den, CHP ile işbirliğini gözler önüne seren bir açıklama geldi.

Yaşadıkları hezimete rağmen DEM, seçim sonuçlarının kendileri lehine olduğunu söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi. Kayyım, sahte seçmen, irade gaspı DEM Parti’nin iradesine yenildi” dedi. CHP’nin galibiyetine sevinen Bakırhan, “DEM Parti’nin seçim stratejisi başarıya ulaşmıştır. Bölge kentlerindeki kentlerde belediyeler AKP’nin zulmü ve sömürüsünden kurtarılmıştır.” ifadelerini kullandı.

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