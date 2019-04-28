Seçim bitti, Cumhuriyet’in aklına işkenceciler geldi! 'Önce akla, sonra lanetle'

Darbe destekçisi medya iki yüzlülüğünü göstermeye devam ediyor. Seçim sürecinde 1980 darbesinin baş mimarı Tunç Soyer'in oğlu ve CHP'nin İzmir'den aday gösterdiği Tunç Soyer'i aklayan Cumhuriyet gazetesi, Mamak Askeri Cezeaevi’nde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olan Raci Tetik'in ölüm haberini büyük tezatlık içerisinde verdi. Gazete, Tetik'in ölüm haberini "12 Eylül darbesi döneminde Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olan emekli Albay Raci Tetik, 88 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Tetik, 12 Eylül döneminde 4 yıl yönettiği Mamak Askeri Cezeaevi’nde yapılan işkencelerin baş sorumlusu olarak gösteriliyordu. Tetik, yargıya hesap vermeden gitti" diyerek verdi.

Gazete, yayımladığı haberde "12 Eylül 1980 darbesinin ardından ağabeyi Muzaffer Erdost ile gözaltına alınan yayımcı İlhan Erdost, 7 Kasım 1980’de, Mamak Askeri Cezaevi’nde, askerler tarafından dövülerek, öldürüldü. Cezaevine girişten koğuşuna götürülene kadar 4 jandarma er tarafından defalarca dövülen İlhan Erdost, bu sırada “Artık dövmeyin, sabah kızlarımı öpmeden çıktım” demişti." cümlelerine yer vererek seçim sürecinde aklamak için tüm yolları denedikleri CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in işkenceci Raci Tetik'in başındaki savcı olduğunu unuttu. Cumhuriyet'in bu haberi, 'Seçim sürecinde akladıklarını şimdi lanetliyorlar' yorumlarına neden oldu.

Nurettin Soyer'i aklamışlardı

Bulduğu her fırsatta 12 Eylül mağduru olduğunu dile getirmekten geri durmayan sol güruh, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer’in 12 Eylül darbesinde görev almış babası Nurettin Soyer’i, seçim sürecinde aklamaya çalışmıştı.

‘Büyük Çarpıtma’ başlıklı bir haberle, Nurettin Soyer hakkında medyada yer alan bilgi ve belgelerin eksik ve yanlış olduğunu iddia eden Cumhuriyet, eski askeri savcı Enis Tunga'nın sözleri üzerinden 'işkenceci' Soyer'e 'haktan hukuktan ayrılmayan savcı' güzellemesi yaparak Soyer’i aklama derdine düşerken, oğul Soyer’in de seçmen gözünde iyice kan kaybetmesinin önüne geçmeye çalıştı. Her fırsatta kendi mahallesindeki güruhun 12 Eylül mağduru olduğunu dile getiren isimlerin kol gezdiği Cumhuriyet’in ‘işkenceci savcı' Nurettin Soyer’i aklama girişimi, Cumhuriyet kafasının içine düştüğü ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne sermişti.