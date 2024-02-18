Seçim aracı bile arızalı! Çekicinin üstünde tam yol ileri
Beceriksiz yönetim anlayışıyla İstanbul'u perişan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmasında da yolda kaldı.
31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da birçok aday yarışıyor. Bu adaylardan biri de beceriksizce bir yönetim sergileyen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, her yaptığıyla kötü anlamda dikkatleri çekiyor.
Beceriksiz yönetim
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir derneği ziyareti sırasında silahlı saldırı düzenlemesine ilişkin olarak tweet atan İmamoğlu, olayın AK Parti ile alakası olmadığını söyleyerek büyük tepki çekmişti. Hemen hemen hergün yanan İETT otobüsleri, çalışmayan metrolar, bozulan asansör ve yürüyen merdivenlerle İmamoğlu büyük bir beceriksizlik sergiliyor.
Seçim aracı çekicinin üzerinde gitti
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Tüm bunların yanı sıra seçim çalışmasında da büyük bir beceriksizlik gösteren İmamoğlu ve ekibinin seçim aracı da yolda kaldı.
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