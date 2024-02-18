  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Korkutan gemi Türkiye sularına yaklaştı! Uzman isim uyardı: O gemide HAARP silahı var, 5 ilimize dikkat

Çin'den Almanya'da barış çağrısı

ABD yönetiminden İsrail'e destek: Milyon dolar değerinde bomba gönderme planı! İş birliği görüşmeleri

MSB acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu!

Türkiye düşük maliyetli füze yapıyor! Dünya satın almak için peşinden koşacak, ismi belli oldu

Filipinler'de hayrete düşüren olay! Milyonlarca balık kıyıya vurdu! Kötü haber: Uzmanlar değerlendirdi

Cem Küçük'ten yetkililere çok kritik uyarı: Bir tane bile polis, savcı olmamalı! Tekrar tekrar incelenmelidir

Hakan Bayrakçı'dan olay yerel seçim açıklaması: Allah Allah, hayret dediğim bir sonuç var, onu sizinle paylaşayım

Zelenskiy: Hedefimiz NATO'ya üye olmak deyip uzun menzilli silahlar yok dedi! Yanıtları gündem oldu

Tersine göç hızlandı! İstanbul resmen taşınıyor! O bölgelerin fiyatları uçtu!
Gündem Seçim aracı bile arızalı! Çekicinin üstünde tam yol ileri
Gündem

Seçim aracı bile arızalı! Çekicinin üstünde tam yol ileri

Yeniakit Publisher
2024-02-18 01:14:00 -
Seçim aracı bile arızalı! Çekicinin üstünde tam yol ileri

Beceriksiz yönetim anlayışıyla İstanbul'u perişan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmasında da yolda kaldı.

31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da birçok aday yarışıyor. Bu adaylardan biri de beceriksizce bir yönetim sergileyen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, her yaptığıyla kötü anlamda dikkatleri çekiyor.

Beceriksiz yönetim

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir derneği ziyareti sırasında silahlı saldırı düzenlemesine ilişkin olarak tweet atan İmamoğlu, olayın AK Parti ile alakası olmadığını söyleyerek büyük tepki çekmişti. Hemen hemen hergün yanan İETT otobüsleri, çalışmayan metrolar, bozulan asansör ve yürüyen merdivenlerle İmamoğlu büyük bir beceriksizlik sergiliyor.

Seçim aracı çekicinin üzerinde gitti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm bunların yanı sıra seçim çalışmasında da büyük bir beceriksizlik gösteren İmamoğlu ve ekibinin seçim aracı da yolda kaldı.

CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nun doktorunun eşi mi?
CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nun doktorunun eşi mi?

Gündem

CHP Bakırköy Belediye Başkan adayı İmamoğlu’nun doktorunun eşi mi?

İstanbul için yapılan son anket ortaya çıktı! İmamoğlu tatile bu sefer kalıcı çıkacak anlaşılan...
İstanbul için yapılan son anket ortaya çıktı! İmamoğlu tatile bu sefer kalıcı çıkacak anlaşılan...

Siyaset

İstanbul için yapılan son anket ortaya çıktı! İmamoğlu tatile bu sefer kalıcı çıkacak anlaşılan...

İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti
İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

Siyaset

İmamoğlu'nun skandal ses kaydı ortaya çıktı! MHP'li İzzet Ulvi Yönter, canlı yayında olay sözleri dinletti

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a büyük darbe! Bakalım bundan sonra ne olacak
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a büyük darbe! Bakalım bundan sonra ne olacak

Medya

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a büyük darbe! Bakalım bundan sonra ne olacak

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu!
Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu!

Gündem

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na: 5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu!

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?
OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Gündem

OPTİMAR son anket sonucunu açıkladı! Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu?

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek
Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

Siyaset

Siyaset kulislerini sallayan iddia! CHP ile DEM Parti İstanbul'da anlaştı! DEM, bunun karşılığında İmamoğlu'nu destekleyecek

Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi
Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

Medya

Ekrem İmamoğlu resmen çıldıracak! Özgür Özel’in bu kararı alması artık an meselesi

İş yok, goy goy çok! Ekrem İmamoğlu'nun seçim hamlesi İstanbulluları çileden çıkardı
İş yok, goy goy çok! Ekrem İmamoğlu'nun seçim hamlesi İstanbulluları çileden çıkardı

Gündem

İş yok, goy goy çok! Ekrem İmamoğlu'nun seçim hamlesi İstanbulluları çileden çıkardı

İmamoğlu’nun algı belediyeciliği bundan iyi anlatılamazdı
İmamoğlu’nun algı belediyeciliği bundan iyi anlatılamazdı

Gündem

İmamoğlu’nun algı belediyeciliği bundan iyi anlatılamazdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23