  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Seçim anketinde muhalefete soğuk duş
Gündem

Seçim anketinde muhalefete soğuk duş

Metropoll Araştırma’nın yaptığı son anketin sonuçlarına göre seçmenin yüzde 47’si CHP’nin öncülüğündeki Millet İttifakı’nın Türkiye’yi yönetemeyeceğini düşünüyor. Yapılan son seçim anketi, muhalefet üzerinde soğuk duş etkisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 18:31:00 -
Seçim anketinde muhalefete soğuk duş

Yapacakları bir toplantıda ‘kim hangi sırada otursun’ krizinin sürdüğü muhalefete bir şok da anket şirketinden geldi. 

Metropoll Araştırma'nın yaptığı ankete göre, seçmenin yüzde 47'si, Millet İttifakı'nın ve muhalefet partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olmadığını düşünüyor. 

Metropoll Araştırma, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını paylaştı. Araştırmada, "Millet İttifakı'nın ve muhalefetin partilerinin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

Verilen yanıtlara göre, ankete katılanların yüzde 46'sı, muhalefetin Türkiye'yi yönetmeye hazırlıklı olduğunu söylerken, yüzde 47'si ise, hazırlıklı olmadığını söyledi. 



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay