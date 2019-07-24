Seçilmesi için uğraştı, iş yapmayınca inanamadı! İmamoğlu, Altaylı'ya bile 'pes' dedirtti

yeniakit.com.tr HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) BaşkanıEkrem İmamoğlu’nun henüz hiçbir iş yapmamasına rağmen yıllık izne çıkmasını eleştirdi. Altaylı, seçim sürecinde İmamoğlu’nu açıktan desteklemiş, kendi patronunu tehdit ettiği halde CHP’li adayı parlatmaya devam etmişti.

Yıllık izne çıktı

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde belediyenin dağıtım yerlerine gönderdiği mesajda, 8 günlük yıllık izne çıktığını duyurmuş, yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun bakacağını bildirmişti.

Ekrem İmamoğlu duyurdu... Yıllık izne çıktı! Ekrem’i İstanbul’da bulana aşk olsun

Tepki yağdı

İmamoğlu’nun kısa sürede hayata geçirilebilecek vaatlerini dahi umursamadan kendi işine bakması, Bodrum’a gidip konserlere katılması büyük tepkiye neden oldu. CHP’ye açık desteğiyle bilinen isimler dahi, İmamoğlu’nun tatile çıkmasını hazmedemedi. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı bile, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun izne çıkmasını eleştirdi.

“Daha dün bir, bugün iki”

“Peşin söyleyeyim, ben öyle deli gibi çalışmaya inanmam. Tatil yapmayan yöneticiden bence yönetici falan olmaz.” diyen Fatih Altaylı, buna rağmen CHP’li ismin erkenci davranmasına tepki gösterdi.

Altaylı şunları yazdı:

“Ancak yine de daha dün bir bugün iki. Milletin yeri göğü inlettiği “mazbatayı” daha yeni aldın Başkan. Bu izin biraz erken olmadı mı!”