Gündem

Seçer’den memurlara sürgün atamaları!

Göreve gelir gelmez Mersin Büyükşehir Belediyesindeki liyakatli personeli performans düşüklüğü bahanesiyle işten atan ve yerine yandaşları dolduran CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personele zulüm etmeyi sürdürüyor.

YENİAKİT HABER MERKEZİ

Göreve gelir gelmez Mersin Büyükşehir Belediyesindeki liyakatli personeli performans düşüklüğü bahanesiyle işten atan ve yerine yandaşları dolduran CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personele zulüm etmeyi sürdürüyor. Başkanlığı sırasında yüzlerce personeli işinden eden, akrabası Serdal Gökayaz ve Semih Gökayaz gibi isimleri üst düzey yönetime getiren Vahap Seçer, şimdi de belediyeye ömrünü vermiş onlarca personeli il dışına sürme kararı aldığı öğrenildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi çoğu emekliliği yaklaşan 30 memuru merkez birimlerinden Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli ve Tarsus’a atadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 30 memurun görev yeri değişikliği gerçekleştirildi.

 

Yapılan düzenlemede, özellikle emeklilikleri yaklaşan personelin merkez birimlerinden farklı ilçelere atandığı görüldü. Hazırlanan listeye göre sağlık memuru, mühendis, tekniker, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef ve çeşitli teknik kadrolarda çalışan personel; Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar, Mut, Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerine gönderildi. Görev değişikliği yapılan bazı birimler arasında Sağlık İşleri, Tarımsal Hizmetler, Destek Hizmetleri, Ulaşım, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Fen İşleri ve Kırsal Kalkınma daireleri bulunuyor. Listede dikkat çeken isimler arasında Sağlık Memuru Hacı Emin Cansız ve Tekniker Kenan Hazar’ın Anamur’a, Mühendis Mustafa Karahan’ın Aydıncık’a, Şef Belgin Gökalp’in Bozyazı’ya atandığı görülüyor. Ayrıca Bilgisayar İşletmeni Hasan Ulus ile Mühendis Mustafa Uludoğan Erdemli’ye gönderilirken, Memur Biray Özgen’in Gülnar’a, Şef Hüseyin Metin’in Mut’a, Şef Nergiz Kurtuluş’un Silifke’ye görevlendirildiği belirtiliyor. Mühendis Alp Gündoğdu ile Ölçü ve Ayar Memuru Erol Ural ise Tarsus’a atanırken, Ural’ın Ulaşım biriminde görevlendirileceği ifade edildi.

 

CEVAP VEREMEDİLER

Diğer yandan görev yeri değişikliklerinin gerekçesine ilişkin belediye yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi’nin konuya ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor. Sendikanın yapacağı açıklamanın hem atamaların gerekçesi hem de süreçte üyelerin görüşlerinin alınıp alınmadığı yönünde merak konusu oldu.

Kaynak: Yeniakit Gazetesi

iki cihanın güneşi

doğru yapıyor ak partide düştüğünde kendini çiğneyecek reis düşmanlarına makamlar sunuyor
