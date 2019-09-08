Seçer: "Keyfe keder işten çıkarma yapmıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, personel rejimikonusunda tamamen somut gerekçelerle hareket edildiğini belirterek, "Eğer elemançıkarma varsa tamamen dayandırdığımız bir nokta var. Öyle keyfe keder çıkarmıyoruz.İçinde benim partime mensup insanlar da var" dedi.

Seçer, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Müşterek MeslekKomiteleri Çalıştayı’na katıldı. Anamur ve Bozyazı ilçelerinin eksiklerinin maddelerhalinde görüşüldüğü çalıştayda Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, görev vesorumluluk alanları ile ilgili çözüm önerilerini katılımcılarla paylaştı. Başkan Seçer,çalıştayda personel rejimi, billboard reklamları, meclisten borçlanma alamaması ile ilgiligündem konularına dair önemli açıklamalar yaptı.

“Çıkarılanlar arasında kendi partime mensup insanlar da var”

Çalıştayda Anamur ilçesinin 1/1000’lik ve 1/5000’lik nazım imar planı, meyve-sebzehali çalışma şartlarının iyileştirilmesi, organize sanayi bölgelerine destek, altyapı veiçmesuyu problemleri, Anamur Otogarı’nın işlevselleştirilmesi ile ilgili önemli maddelergörüşüldü. Seçer, Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaüzerlerine düşen görevi yapacaklarını iletti.

Seçer, gündem maddeleri görüşüldükten sonra kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.Personel rejimi konusundaki soruları yanıtlayan Seçer, her belediye başkanının iyikadrolarla yola devam etmek ve işi yavaşlatan, provokasyon yapan personelle yollarınıayırmak isteyeceğini söyledi. Seçer, personel rejimi konusunda olayların yansıtıldığışekilde olmadığını, somut deliller üzerinden değerlendirmeler yaptıklarını vurgulayarak,"Adam hırsızlık yapmış. Partisini saymayacağım. Hiç düşünüldüğü gibi değil. Çıkarılanlararasında kendi partime mensup insanlar da var. Ben onu taşıyamam. Adamprovokasyon yapıyor. Bir kırsal mahalleye ilaçlamaya gönderiyorsun. Adam ilacıuçurumdan aşağı boca ediyor. Ben bunu bayramdan önce tüm personelime anlattım. İşyavaşlatma, işe gitmeme, belediye başkanını kötüleme gibi şeyler yapmayın dedim.Otobüs şoförü klimayı açmıyor, vatandaş şikayet edince git derdini belediye başkanınaanlat diyor. Burası büyük bir aile kimse kusura bakmasın kimsenin gözünün yaşınabakmam” ifadelerini kullandı.

“Ben Mersin’i ve belediyemi kurban edemem”

Performans düşüklüğü nedeniyle görevlerine son verilen personelin BüyükşehirBelediyesi önünde yaptığı açıklamanın içeriğinin gerçekleri yansıtmadığını belirtenSeçer, "Belediyenin önünde açıklama yapıyorlar. Tabloya üzüldüm. Siyasi sebeplerleişten çıkardılar diyor ama sonra eski belediye başkanına gönderme yapıyor. Sen siyasiolmadığını söylüyorsun ama oradan eski dava arkadaşına gönderme yapıyorsun. Bizimsizinle böyle bir hesabımız yok. Ben belediye başkanıyım. Sizin kendi içinizdeki, kendiaranızdaki problemleriniz, çekişmeleriniz için ben Mersin’i ve belediyemi kurbanedemem, kimse kusura bakmasın” diye konuştu.

“Ben vicdanlı bir adamım ve bu konuda kendi vicdanıma güveniyorum”

Kendisine yöneltilen suçlamaların asılsızlığını örnekler vererek açıklayan Seçer, şöyledevam etti; "Yaptıkları açıklamada ‘Ben şehit haberinin sosyal medyadaki paylaşımınınaltına üzüntü emojisi koyduğum için beni işten çıkardılar’ diyor. Allah’tan kork. Yani diyorki, ‘Belediye başkanı bizim şehitlere olan saygımızı çekemediği için bizi işten çıkarıyor’.Şimdi böyle bir kafa yapısındaki elemanı siz çalıştırabilir misiniz? Kimse kusurabakmasın, kimseye avanta yediremem. İşe gelmeyecek, sonra maaş alacak. Sonrasiyasi gücünü kullanarak beni provoke edecek. Ben doğru bildiğim yolda devamedeceğim. Benim derdim memlekete hizmet etmek. Ben vicdanlı bir adamım ve bukonuda kendi vicdanıma güveniyorum. Bu halk da beni güvendiği için belediye başkanıseçti. Vatandaşlarımız her konuda olduğu gibi bu konuda da bana güvenmeye devametsin.”

“Keyfe keder işten çıkarmalar yapmıyoruz”

Başkan Seçer, personel rejimi konusunda tamamen somut gerekçelerle hareketedildiğini de ifade ederek, “Eğer eleman çıkarma varsa tamamen dayandırdığımız birnokta var. Öyle keyfe keder bu MHP’li, bu AK Parti’li, bu İYİ Parti’li diye çıkarmıyoruz.İçinde benim partime mensup insanlar da var. Binlerce MHP’li insan çalışıyor.Belediyeye hizmet eden, gecesini gündüzüne katan bir insanı siz işten çıkartın desenizbile ben çıkartamam. Ama benim gittiğim yol, çok doğru bir yol. Daha önce görev yapanelemanlar hala devam ediyor. Biz kimden fayda görüyorsak onunla yola devam etmekzorundayız. Yoksa bizim başarılı olma şansımız yok” şeklinde konuştu.

“Alınteri dökeni işten atan olursa ben de onu işten atarım”

Ekmeğinin peşinde olan, işini layıkıyla yapan ve provokasyon yapmayan personelleyola devam ettiklerini belirten Seçer, "Ben ekmek kazanmanın ne olduğunu bilirim. Birpersonel işini yapıyor, alınteri döküyorsa, MHP’li diye hangi vicdanla onu işten atarım?Onu işten atanı da ben işten atarım. Hatalar varsa bunlardan döneriz. Tümsamimiyetimle söylüyorum" dedi.

"Bazı faturaları öderken içim sızlıyor"

Tüm ilçe belediyelerinin kendisinden maddi yönden destek beklediğini, ancakborçlanma konusunda destek vermekten çekindiğini söyleyen Seçer, “Devraldığımborçları günü gününe ödüyorum. Bu ay esnafa 30 milyon para ödüyorum. İnsanlar artıkkapımızı aşındırıyor. Çok açık söylüyorum, bazı faturaları öderken içim sızlıyor, içim kanağlıyor. Gereksiz bir sürü fatura. Ben bunları görüyorum ama yasal olarak ödemekzorundayım. Herkese para yetiştirmeye çalışıyorum. Büyükşehir olarak her şeyi bendenbekliyorsunuz. Gidin Ankara’ya bu konuyu halledin. ‘Biz neyi cezalandırıyoruz?Büyükşehir’i mi yoksa Mersin’i mi?’ diye kendinizi bir sorgulayın. Ortada büyütülecek bir sorun yok bunları aşabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Kendisine billboardlarla ilgili yöneltilen eleştirileri de yanıtlayan Seçer, ilçebelediyelerinin de billboardlardan faydalanması için yeni bir formül düşündüklerini ifadeetti.

Seçer, Anamur’un yılladır beklediği müjdeyi verdi

Çalıştayda, Anamur İçme Suyu Temin Projesi ile Sugözü Otluca mevkiinden, Anamurşehir merkezine kadar içme suyu hattı döşenmesi ile ilgili müjdeyi veren Seçer, “Buhayati önem taşıyan bir konu. İçme suyu sorunu çözmemiz için Otluca projesini hayatageçirmemiz lazım. Daha önce bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmış 30 milyon denilmişama o çalışmalar yeterli değil. Geçtiğimiz günlerde Ankara’da bunun çalışmaları yapıldı,bana da mutlu bir haber verdiler. Bu proje gerçekleşecek. Önümüzdeki günlerde müjdelihaberi sizlere vereceğiz” ifadelerini kullandı.