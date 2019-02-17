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Seçer: "Kazanmaya en yakın tarafız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, “Şuanda Mersin’de kazanmaya en yakın tarafız.

17 Şubat 2019 Pazar 15:54
Seçer: "Kazanmaya en yakın tarafız"

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, “Şuanda Mersin’de kazanmaya en yakın tarafız. Parti dışından çok ciddi bir destek alıyoruz.Ben inanıyorum ki, 31 Mart’ta tüm ilçelerde sandıkları patlatacağız” dedi.


Seçer, katıldığı bir programda şeffaf bir belediye başkanı olacağını belirterek, " Korkacağım bir şey yok. Birilerine hesap verme, birilerine borç ödeme gibi bir derdim de yok. Bizim en büyük rakibimiz kendimiziz. Dışarıda bize karşı bir ilgi var. Ama kendi içimizdeki sorunları çözmemiz lazım. Benim dönemimde katılımcı bir belediyecilik sergileyeceğiz. Çok dinleyelim, az konuşalım. Çok iş, az konuşmakla olur” diye konuştu.


Seçer, daha sonra partisinin Akdeniz Belediye Başkanı adayı tarafından İstiklal Caddesiüzerinde kurulan seçim ofisinin açılışına katıldı. Vahap Seçer, burada yaptığı konuşmadaşunları söyledi: “Seçim yaklaştıkça stres artıyor ama ben rahatım. Rehavete kapılmıyorum, çalışmayı bırakmıyorum elbette. Ama alandaki yansımaları aldığım için rahatım. Şu anda Mersin’de kazanmaya en yakın tarafız. Parti dışından çok ciddi bir destek alıyoruz. AK Parti aday çıkarmadı. Halkların Demokrasi Partisi aday çıkarmadı. Milliyetçi Hareket Partili seçmemler utangaç. İyi Partililer bizi kendilerinden biri olarak görüyor. Çok mu abarttım? Hayır abartmadım. İnsanlar değişim istiyor. İnsanlar bir aday etrafında buluşmak istiyor. Her yere, her mahalleye gidiyoruz ve insanlar bize dostane davranıyor. Birkaç sene önce bize kapısını bile açmayanlar bugün bize çay ikram ediyor,gül suyu döküyor.”


"Parti içindeki abilerime sesleniyorum"


Belediye başkan adayı olamayan bazı kişilerin küsüp kırıldığını, bu kişilerin CHP’nin oykaybetmesine neden olabilecek davranışlara girebileceklerini ifade eden Seçer, “Partiiçinde abilerimiz var, akil insanlar var. Onlara sesleniyorum. Gelin bu sorunu çözün.İnsanlar 29 Mart 2014 gecesi yaşadıkları travmayı bir daha yaşamak istemiyor. Aynıtravmayı bir kez daha yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Buna müsaade etmeyelim"ifadelerini kullandı.


Mersin’in, Türkiye siyaseti açısından önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Seçer, "CHPsiyaseti açısından da önemli bir yer. Aday adaylığı sürecinde herkes Mersin’i konuştu,seçimler öncesinde de ilgi odağı Mersin. Ben inanıyorum ki, yerel seçimlerde tümilçelerde sandıkları patlatacağız. Uygun bir iklim var, onu değerlendireceğiz” şeklindekonuştu.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:54
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