Seçer, Karaduvar’da incelemelerde bulundu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karaduvar Mahallesi için kısa, orta ve uzun vadede projelerinin olduğunu belirterek, "Karaduvar atıksıarıtma tesisinin kapasite sorunu 3 yıl içinde aşılacak" dedi.

Saha gezilerini sürdüren Seçer, Karaduvar Mahallesi sahilinde ve atıksu arıtma tesisindeincelemelerde bulundu. Seçer’in Karaduvar gezisi, Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisiile başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi’nin de düzenlemeler yaptığı sahilboyunca incelemelerde bulunan Seçer, bölgenin sorunlarını ilk ağızdan dinlemekiçin esnaf ile bir araya geldi. Mutlu Kıraathanesi’nde vatandaşları dinleyen Seçer,ardından Akdeniz Belediyesi Karaduvar Mahalle Evi’ne giderek, Karaduvar HalkFestivali’ne hazırlanan çocuklarla bir araya geldi.Seçer’in etrafını saran çocuklargösterilerini izlemesi için Başkan Seçer’i Karaduvar Halk Festivali’ne davet etti.

Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi büyüyor

Karaduvar bölgesinin en büyük arıtma tesisi olan atıksu arıtma tesisiniinceledikten sonra bir değerlendirme yapan Seçer, “Burada kapasite sorunuyaşıyoruz. Özellikle yağışlı havalardan mevcut sistem içerisine yüzey suyu ya dayeraltı suyu karışıyor. Bu da arıtmamızın kapasitesini zorluyor. Bu bize önemlisorunlar oluşturuyor. Bu konuda arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar.Proje çalışmaları devam ediyor. 2020 yılının Şubat ayında projesi hazır olacak.Akabinde inşaat ihalesine çıkacağız. Maksimum 3 yıl içerisinde inşaatıtamamlamayı düşünüyoruz. Kapasite sorunu aşılacak. Çevre ve halk sağlığı içinbiz bu işi çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar kokudan yaşayamaz hale gelmiş ama biz bu işi çözeceğiz”

Yapılacak yeni sistemle koku sorununun ortadan kalkacağını dile getiren Seçer,“Bu bölgedeki insanlara ikrah getirmiş, kokudan yaşayamaz hale gelmişler. Buradahavuzların üzerini kapama suretiyle bu kokuyu önleyeceğiz. Bunu kısa sürede

yapacağız. İçme suyu sorunu bizden önceki dönemde tamamlanmış ama bununoluşturduğu kaldırım, cadde gibi yüzeysel tahribatlar var. Onları da halledeceğiz”diye konuştu.

Karaduvar sahili için düğmeye basıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Karaduvar Sahili’nde yaptığı düzenleme çalışmaları ileilgili de bilgi veren Seçer, “Bu kadar güzel bir hinterlandın mezbelelik olması da ayrıbir değerlendirme konusu. Bunu düzeltmek lazım. Buraya proje yapmak lazım.Burada moloz yığınları vardı. Arkadaşlarımız bu konuda hassasiyet göstermişler.Hemen iş makineleri geldi, burada çalışmalar yaptı. Bir nebze olsun buralardüzeltildi” şeklinde konuştu.

“Elini taşın altına koyabilen belediyelerle çalışacağız”

Başkan Seçer, Karaduvar sahil çalışmaları için ilçe belediyesi ile birlikte hareketedeceklerini belirterek, “Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Belediye Başkanımız bukonuda benimle temasa geçti. Bazen ortaklaşacağımız hizmet alanları olabilir.Bunu her zaman söylüyorum; bizim için ilçe belediyelerinin hangi partiden olduğuönemli değil, ne düşündüğü önemli. Bizimle beraber bir vizyon ortaya koyabiliyormu, risk alabiliyor mu, elini taşın altına koyabiliyor mu, çalışıyor mu? O önemli. Buanlayıştaki bütün belediyelerle çalışıyoruz, çalışacağız” dedi.

“Akdeniz ilçesine çok özel bir bakış açım var”

Akdeniz ilçesinin yıllardır ikinci plana atıldığını ve ihmal edildiğini söyleyen Seçer,ihmalin getirdiği sorunları bir bir ortadan kaldıracaklarının altını çizerek, şöyledevam etti; "Akdeniz, 13 ilçemiz içerisinde en üst sıraya koyduğum bir ilçe. Çokbüyük sorunlar taşıyor. Fabrika, üretim, ekonomi burada ama yoksulluk, çarpıkkentleşme, sağlıksız yaşam ve çevre koşulları da burada. Böyle bir tezat var.Bizim buraya çok özel, pozitif bir bakışımızın olması lazım. Bunu da yapıyorum,çünkü benim anlayışım bu. Çünkü daha önce hizmette şu veya bu sebeplegecikmiş, ötelenmiş, üçüncü, dördüncü sıraya atılmış. Bunları tersine döndürmekbizim elimizde. Bunlar güç isteyen, para isteyen meseleler.”

Büyükşehir’den Karaduvar’a özel dokunuş

Karaduvar için kısa, orta ve uzun vadede projelerinin olduğunu söyleyen Seçer,detaylı projeleri beklemeden Karaduvar’ın çehresini değiştirecek dokunuşlara

başlayacaklarını belirtti. Seçer, “Kaldırımları yapalım, yollar köstebek yuvasıolmaktan çıksın. Karaduvar’ın batı tarafında bize ait on dönümlük bir yerimiz var.Buraya ilişkin bir çalışma yapmışlar. Gelmeden önce inceledim. Vatandaşlarımızınözellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın vakit geçireceği spor alanlarının olacağıbir park alanı planlamışlar ama bunun üzerinde oynayacağız. Mahalle sakinlerininfikirlerinin alınacağı, o bölgeyi faaliyete geçirecek güzel bir park yapacağız.Karaduvar için ilk etapta yapılması gereken ne varsa yapılacak. Karaduvarinsanların çocukları ile vakit geçirecekleri, akşam turunu, günlük stresleriniatabilecekleri bir bölge haline gelecek” diye konuştu.

Atıksu arıtma tesisinin ardından Karaduvar Mezarlığı’nda da incelemeler yapanSeçer, ilgili birimlere mezarlığın büyütülmesi ile ilgili talimat verdi.