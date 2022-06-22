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Siyaset Şecaat arzederlerken özel uçaklarını ifşa ediyorlar!
Siyaset

Şecaat arzederlerken özel uçaklarını ifşa ediyorlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'nun uçağının Dalaman'a indirilmediği iddiasını yalanlarken, CHP Genel Başkanı'nın bölgeyi özel uçakla gezdiğini ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 20:11:00 - 2022-06-22 20:37:33
Şecaat arzederlerken özel uçaklarını ifşa ediyorlar!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, Kılıçdaroğlu'nun uçağının Dalaman'a indirilmediği iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Bazı haber sitelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Marmaris'teki yangın bölgesine gideceği ancak uçağının Dalaman Havalimanı’na indirilmediği iddia edilmişti.

Bölgeyi özel uçakla gezdiklerini ifşa etti!

Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan Başdanışmanı Deniz Demir iddiaları Oda TV'ye yalanladı.

Demir, açıklamasında ilgili haberi yalanlarken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bölgeyi özel uçakla gezdiğini ifşa etti.

"Dalaman’a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil." diyen Deniz Demir, "Aydın programımız olduğu için Selçuk Havalimanı’na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris’te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Neco

Her hareketiniz asparagas!...

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