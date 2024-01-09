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Ekonomi SEC Başkanı kripto para yatırımcılarını uyardı
Ekonomi

SEC Başkanı kripto para yatırımcılarını uyardı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 03:35:00 -
SEC Başkanı kripto para yatırımcılarını uyardı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonları (ETF) ile ilgili kararı beklenirken, SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para yatırımcılarını uyardı. Açıklama sonrası 47.300 seviyesini gören Bitcoin düşüşe geçti.

Gensler, X sosyal medya hesabından, kripto varlıklarına yatırım yapmayı düşünenlerin aklında bulundurması gereken konular hakkında paylaşım yaptı.

Kripto varlık yatırımları veya hizmeti sunanların federal menkul kıymet yasaları da dahil geçerli bazı yasalara uymayabileceğine işaret eden Gensler, kripto varlık menkul kıymetlerine yatırım yapanların, yatırımlarıyla bağlantılı olarak önemli bilgilerden ve diğer önemli korumalardan mahrum kalabileceklerini anlaması gerektiğini ifade etti.

Gensler, kripto varlıklara yapılan yatırımların son derece riskli olabileceğine ve çoğu zaman değişken olduğuna dikkati çekerek, bir dizi büyük platform ve kripto varlığının iflas ettiğini veya değer kaybettiğini anımsattı.

Kripto varlıklarına yapılan yatırımların önemli risklere maruz kalmaya devam ettiğinin altını çizen Gensler, dolandırıcıların da bireysel yatırımcıları tuzağa çekmek için kripto varlıklarının artan popülaritesinden yararlanmayı sürdürdüğünü anlattı.

Piyasalar SEC'den karar bekliyor
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Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi Blackrock ile VanEck, WisdomTree (WT.N), Fidelity, Bitwise, Grayscale Investmens ve Invesco, spot Bitcoin ETF'si için SEC'e başvuru yapan firmalar arasında yer almıştı.

Spot Bitcoin ETF'ler için talep yoğun olmasına rağmen, SEC, bu tür bir ETF ile ilişkili riskler konusunda daha temkinli yaklaşım göstermişti.

ABD'de federal mahkeme, geçen yıl ağustos ayında SEC'in kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesinin hatalı olduğunu belirtmiş, söz konusu kararı bozmuştu.

Spot Bitcoin ETF'sinin onaylanacağına dair spekülasyonlar geçen yıl kripto paralardaki yükselişi desteklerken, geçen hafta çıkan haberlerde de SEC'in Nasdaq, Chicago Opsiyon Borsası (CBOE) ve New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) olmak üzere büyük borsalarla spot Bitcoin ETF'ler hakkında görüşmelerde bulunduğu belirtilmişti.

Son olarak, SEC'e spot Bitcoin ETF için başvuruda bulunan şirketlerin, ücret bilgilerini içeren güncellenmiş dosyalarını sunmaları, birkaç gün içinde SEC'in kararının çıkabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Kaynak: AA

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