Şebinkarahisar ziyaretçilerini bekliyor

Meryem Ana Manastırı, tarihi Tamzara Mahallesi, Çatalgöl ve Çağlayan Şelalesi gibi doğal güzelliklere sahip Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin daha fazla turist çekmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, Çatalgöl'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin turizm açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

Son 4 senedir turizm acentelerinin ilçeye turlar düzenlediğini anımsatan Yılancı, "Geçen yıl 100'ün üzerinde tur otobüsü ilçeye geldi ancak biz bunu yetersiz görüyoruz. Bu yıl 50 binin üzerinde turisti ağırlamayı hedefliyoruz ve bunun için de altyapımız var." diye konuştu.

Yılancı, Şebinkarahisar'ın farklı turizm alanlarına sahip olduğuna dikkat çekerek, tarihi Tamzara Mahallesi, Meryem Ana Manastırı, Atatürk Evi, Çatalgöl ve Çağlayan Şelalesi'nin turizmcilerin ve doğa tutkunlarının ilgisini çektiğini aktardı.

İlçenin tarihine ilişkin de bilgi veren Yılancı, "İlçede Romalılar ve eski Türk beyliklerinin izleri var. Birçok kültürün ve değişik inançların yaşadığı bir alan. Bunlara ilişkin izler halen sokaklarda var. Aslında burası adeta keşfedilmemiş bir cennet" şeklinde konuştu.

Yılancı, ilçenin sahip olduğu kültürel yapıların başında Meryem Ana Manastırı ve Behramşah Camisi'nin geldiğinin altını çizerek, "Behramşah Camisi Selçuklu döneminde yapılmış. Orası adeta Anadolu'nun kapısı gibi ve Karadeniz'de yapılan ilk camilerden biri" değerlendirmesinde bulundu.

Meryem Ana Manastırı'nın ise 4 katlı olduğunu ve 32 odadan oluştuğunu belirten Yılancı, "Manastır, bölgede inanç turizmi açısından potansiyeli bulunan bir yapı. 2013'te tamamlanan restorasyon çalışmalarından sonra da son dönemde çok büyük rağbet gören destinasyonların başında geliyor" dedi.

Yılancı, yöre için önemli bir değer olan Tamzara Mahallesi'nin de restore edilen evleri, yöresel dokuması ve insanlarının sıcaklığıyla Anadolu kültürünü bugüne taşıyan mekanlardan olduğunu belirtti.

Çağlayan Şelalesi'nin doğa tutkunları tarafından ilgi gören bir yer olduğuna işaret eden Yılancı, kayalıklar arasından akan şelalenin doğal güzellikler barındırdığını söyledi.

Yılancı, turizm açısından ayrı bir önem verdikleri Çatalgöl'ün ise Meryem Ana Manastırı yolu üzerinde bulunduğu anımsatarak, sözlerine şunları ekledi:

"Çatalgöl'ün turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 6 bungalov ev ile restoran binası da inşa edildi. Yatırımcı bekliyoruz, kira beklentimiz yok. İstiyoruz ki yatırımcılar istediğimiz projeyi nihayete erdirsin. Burası şehir merkezine 4, Meryem Ana Manastırı'na ise 8 kilometre mesafede. Manastırı gezen turistlerin konaklayabileceği, yemek yiyebilecekleri alan olmasını istiyoruz"