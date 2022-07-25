Şebinkarahisar Belediye başkanı Şahin Yılancı öldü mü?

AK Parti Şebinkarahisar Belediye Başkanı uzun bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Şahin Yılancı'nın hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Şahin Yılancı kimdir, kaç yaşındaydı?

Şahin Yılancı Kimdir ?

Şahin Yılancı,1971 yılında Şebinkarahisar ilçesinde doğdu,ilk ve orta öğrenimini yine Şebinkarahisar'da tamamladı. 1988 yılında aile şirketinde ticaret hayatına başladı. 2001 yılında AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte aktif politikaya başladı. 2001-2002 yılları arasında İlçe Başkan Yardımcılığı, 2002-2008 yılları arasında ise AK Parti Şebinkarahisar İlçe Başkanlığı görevini sürdürdü.

29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde partisinden Belediye Başkan Adayı olmak üzere İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek aday oldu. Şebinkarahisar halkının teveccühleriyle Belediye Başkanı seçilen Yılancı 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde yeniden aday oldu ve ikinci kez kazanarak Şebinkarahisar'a hizmet etmeye devam etmektedir. Lisans öğrenimine devam eden Şahin Yılancı evli ve üç çocuk babasıdır.

Şahin Yılancı, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Giresun Şebinkarahisar Belediye Başkan Adayı oldu ve seçimi yeniden kazandı. Şahin Yılancı sağlık sorunları nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı 25 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti.