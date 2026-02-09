  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Seben yolunda korkutan çökme! Dağ yerinden oynadı yol kapandı
Yerel

Seben yolunda korkutan çökme! Dağ yerinden oynadı yol kapandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Seben yolunda korkutan çökme! Dağ yerinden oynadı yol kapandı

Bolu’nun doğa harikası ilçelerinden Seben’de, bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Gece boyu durmaksızın yağan ve toprağı adeta doyan aşırı yağışlar, Seben yolunda dev bir heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve tonlarca toprak, karayolunu adeta bir duvar gibi örerek ulaşımı tamamen kesti.

Bolu genelinde etkili olan yağmur, Seben ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Bolu-Seben kara yolunun Korucuk köyü mevkiinde aşırı yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi. Heyelanda dağdan inen toprak ve kaya parçaları yolu tamamen trafiğe kapattı.

 

"Çalışmalar aralıksız sürüyor"

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yolun 14-26. kilometreleri arasındaki Korucuk köyü mevkiinde ulaşımın çift taraflı olarak durdurulduğu belirtilerek, "Meydana gelen heyelan nedeniyle söz konusu yol, çift taraflı olarak trafiğe kapatılmış olup, İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekiplerince gerekli emniyet ve güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yolun yeniden trafiğe açılmasına yönelik çalışmalar, Seben İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri marifetiyle aralıksız şekilde devam etmektedir" denildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken, İl Özel İdaresi ve Karayolları'na bağlı iş makineleri yolu temizleme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Yağışın devam ettiği bölgede yeni bir toprak kayması riskine karşı ekipler hazır bekliyor.

