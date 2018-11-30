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Şebeke çökertildi... Her gün tam yarım milyon euroluk...

Yunanistan polisi kaçak yollarla Türkiye’ye altın kaçıran bir şebekeyi çökerttiğini ilan etti.

30 Kasım 2018 Cuma 06:05
Şebeke çökertildi... Her gün tam yarım milyon euroluk...

Yunanistan’da polisin Türkiye’ye altın kaçıran bir şebekeyi çökerttiği öğrenildi. Polisin soruşturma raporunda, altınlar gizli bir imalathanede eritilerek külçeler halinde İstanbul’da bulunan bazı döviz satan ofislerle temasa geçilip piyasaya sürüldüğü kaydedildi.

Her gün yarım milyon euro

Raporda şebekenin her gün ortalama 500 bin euro değerindeki altını Atina ve Selanik’ten İstanbul seferleri düzenleyen yolcu otobüsleri ile Türkiye’ye kaçırdığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 63 kişinin gözaltına alındığı 22 kişinin de hala aranmaya devam edildiği kaydedildi. Öte yandan haberlerde şebekenin Türkiye’de kimlerle iletişime geçtiğine dair bilgi verilmedi.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 06:05
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