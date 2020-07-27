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Yerel

Sebebi akıllara durgunluk verdi! Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak katletti

Konya'da bir adam, otomobil parkı nedeniyle tartıştığı eniştesini bıçakladı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 07:58:00 -
Sebebi akıllara durgunluk verdi! Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak katletti

Konya’da akrabalar arasında çıkan park kavgasında kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kişi öldü, iki çocuğu da yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yakın komşu olan akrabalar arasında otomobil parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A.Y. (48) eniştesi Nevzat A.’ya (53) bıçakla saldırdı. Nevzat A. kayınbiraderinin saldırısında kalp ve sırtından aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocukları da yaralandı

Olayda, Nevzat A.’nın kızı A.Ç. (21) başından aldığı darbeyle, oğlu M.A. (27) ise göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan Nevzat A. kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya karıştıkları tespit edilen Nevzat A.’nın kayınbiraderi S.A.Y (48) ile oğlu H.A.Y. (23) ve damadı R.K. (31) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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