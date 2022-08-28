Sebastian Haller kimdir? Sebastian Haller hastalığı nedir?
Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller sağlık sorunları sebebiyle tedavi görüyor. Futbolseverler ise Sebastian Haller'in kim olduğunu, hastalığının ne olduğunu araştırıyor. Peki, Sebastian Haller kim kaç yaşında? Sebastian Haller sağlık durumu nasıl?
Alman futbol takımı Borssia Dortmund forması giyen Sebastian Haller'in sağlık durumu merak ediliyor?
Sebastian Haller kimdir? Sebastian Haller hastalığı nedir?
Sebastian Haller'de testis tümörü tespit edilmişti. Tedavisi devam eden Haller sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Kötü huylu tümörle mücadele eden Haller kemoterapi görüyor. Haller son görüntüsüne dair bir fotoğraf paylaştı.
Sebastian Haller 22 Haziran 1994'te Fransa'da dünyaya geldi. Fildişi Sahilli futbolcu forvet hattında forma giyiyor. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Auxerre II kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Auxerre, Utrecht, Utrecht, Eintracht Frankfurt, West Ham United, Ajax kulüplerinde oynadı.
Haller, Temmuz 2022'de Alman kulübüne imza atmış ardından da hastalığı ortaya çıkmıştı.