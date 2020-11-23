Şeb-i Arus törenleri Kovid-19 nedeniyle 2 günle sınırlandırıldı
KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 ve 17 Aralık akşamları saat 19.30'da yapılacak.
"İhsan Vakti" temasıyla düzenlenecek törenin biletleri, "http://ebilet.konyakultur.gov.tr" adresinden satışa sunuldu.
Daha önce 4 gün süreceği duyurulan törenler, 2 günle sınırlandırıldı.
Geçen yıl 7-17 Aralık'ta düzenlenen 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni 39 bin 750 kişi izlemişti.