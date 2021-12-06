Şeb-i Arus nedir ne zaman başlar?

Hazreti Mevlana'yı anma törenlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Şeb-i Arus ne anlama geliyor?

Şeb-i Arus nedir?

Şeb-i Arus kelimesi “Düğün Gecesi” demektir. Mevlana ölüm gününü “Hakk’a vuslat” yani “Yaratana Kavuşma” (Düğün Günü-Gecesi) saymıştır, “Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan” der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle “Allah’a dönüş” olarak yorumlar. Bir başka ifadeyle ölüm “cismin ortadan kalkması değil, Allah’a doğru uçmasıdır”. Ölüm, Müslümanlık öncesi Türklerde de aynı şekilde ifade edilir.

Şeb-i Arus ne zaman başlar?

Her yıl 7-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen "Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri"ne yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçi katılıyor. Şeb-i Arus törenleri bu yıl “Vefa Vakti” temasıyla gerçekleşiyor.

Bu yıl Şeb-i Arus törenleri ne zaman nerede başlayacak?

Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerince icra edilecek sema ayin-i şerifleri için son hazırlıklar tamamlandı.

Bu yılki törenler, 7 Aralık'ta Şems-i Tebrizi Türbesi ziyareti ve "İrfan Vakti" yürüyüşü ile başlayacak. Törenler, aynı gün Mevlana Müzesi'ndeki Gülbang Duası ile devam edecek, akşam da sema ayin-i şerifi icra edilecek.

Çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının kişisel performansları ve eserleriyle katılacağı Şeb-i Arus Programı, 17 Aralık'ta düzenlenecek sema ayin-i şerifi ile son bulacak.