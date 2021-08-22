  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Milli motosikletçi ikinci yarışta birinci oldu!
Afganistan'dan 357 Türk daha tahliye edildi
İran'da korkunç bilanço! Son 24 saatte...
Yaramaz çocuk Emre Süper Lig’e geliyor
Spor Sead Kolasinac kim? Kolasinac kariyeri
Spor

Sead Kolasinac kim? Kolasinac kariyeri

Sead Kolasinac kaç yaşında? Fenerbahçe'nin Arsenal forması giyen sol bek Sead Kolasinac ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından futbolseverler ‘Sead Kolasinac kim?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sead Kolasinac nereli? Sead Kolasinac kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2021-08-22 15:46:00 -
Sead Kolasinac kim? Kolasinac kariyeri

Sead Kolasinac 20 Temmuz 1993'te Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaya geldi. Bosna Hersekli futbolcu kariyerine KarlsruheSC alt yapısında başladı. 211'de Schalke 04 altyapısına geçen Sead Kolasinac 2012'de A takıma yükseldi. Sol bek mevkiinde görev alan Sead Kolasinac 2017'de Arsenal'e imza attı.

Arsenal ile 113 maça çıkan Sead Kolasinac 5 gol atıp 15 asist yaptı.

Sead Kolasinac 4 Ocak 2021'de eski takımı Schalke 04'e kiralık olarak döndü. Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Sead Kolasinac'ın Arsenal ile 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay