Sead Kolasinac kim? Kolasinac kariyeri
Sead Kolasinac kaç yaşında? Fenerbahçe'nin Arsenal forması giyen sol bek Sead Kolasinac ile anlaştığı yönündeki iddiaların ardından futbolseverler ‘Sead Kolasinac kim?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sead Kolasinac nereli? Sead Kolasinac kaç yaşında?
Sead Kolasinac 20 Temmuz 1993'te Almanya'nın Karlsruhe şehrinde dünyaya geldi. Bosna Hersekli futbolcu kariyerine KarlsruheSC alt yapısında başladı. 211'de Schalke 04 altyapısına geçen Sead Kolasinac 2012'de A takıma yükseldi. Sol bek mevkiinde görev alan Sead Kolasinac 2017'de Arsenal'e imza attı.
Arsenal ile 113 maça çıkan Sead Kolasinac 5 gol atıp 15 asist yaptı.
Sead Kolasinac 4 Ocak 2021'de eski takımı Schalke 04'e kiralık olarak döndü. Bosna Hersek Milli Takımı formasını da giyen Sead Kolasinac'ın Arsenal ile 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.