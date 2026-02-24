  • İSTANBUL
Aktüel Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!
Yüzeyi çatladı! Ay parçalanıyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD’de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi’ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay’ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı.

ABD'de Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'ne bağlı Dünya ve Gezegen Çalışmaları Merkezi araştırmacıları, Ay'ın küçülmeye devam ettiğini açıkladı.

Yapılan çalışmada, Ay yüzeyinde binin üzerinde yeni çatlak ve fay hattı tespit edildi. Bilim insanları, bu kırılmaların Ay’ın iç kısmının zamanla soğuyup büzüşmesinden kaynaklandığını belirtti.

Araştırmaya göre bu yeni çatlaklar, gelecekteki keşif görevlerinin güçlü ay depremleriyle bağlantılı risklerle karşılaşabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle Ay’a iniş ve yüzeyde çalışma planlamalarında sismik risklerin dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Çalışmanın baş araştırmacısı Cole Niebauer, Ay’a yapılacak yeni görevlerin ay tektoniği ve sismik faaliyetler hakkında daha hassas veriler toplanması açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Elde edilecek verilerin hem mevcut hem de gelecekteki görevlerin güvenliği ve bilimsel başarısı üzerinde doğrudan etkili olacağını ifade eden Niebauer, “Ay bilimi ve keşfi açısından son derece heyecan verici bir dönemdeyiz” dedi.

 

Bilim insanları 2010 yılından bu yana Ay’ın kademeli olarak küçüldüğünü biliyor. Ancak yeni çalışmada ek çatlak izlerinin keşfedilmesi, Ay’ın jeolojisinin anlaşılması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Uzmanlara göre bu bulgular, Ay’ın iç yapısı ile termal ve sismik geçmişine dair daha net bir tablo oluşturulmasına yardımcı olabilir. Böylece yüzeydeki sismik aktiviteye bağlı risk modelleri daha da geliştirilebilecek.

Araştırmada ayrıca, 2028 yılına kadar yeniden insanlı Ay görevleri planlayan NASA’nın astronotların ve keşif ekipmanlarının güvenliğini artırmak amacıyla ek önlemler alabileceği ifade edildi.

