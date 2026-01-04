SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı
Suriye ordusuna entegre olmamak için uzun süredir ipe un seren terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanmasının elebaşı Mazlum Abdi başkanlığında üst düzey bir heyetin, askeri entegrasyon sürecini ele almak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, üst düzen bir heyetin askeri düzeydeki entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında şu anda Suriye'nin başkentinde Şam hükümeti yetkilileriyle buluştuğu, heyette Mazlum Abdi’nin yanı sıra sözde Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo’nun da yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, görüşmelere dair ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
