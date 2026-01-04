  • İSTANBUL
Gündem SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı
Gündem

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı

Suriye ordusuna entegre olmamak için uzun süredir ipe un seren terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanmasının elebaşı Mazlum Abdi başkanlığında üst düzey bir heyetin, askeri entegrasyon sürecini ele almak üzere Suriye’nin başkenti Şam’da hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, üst düzen bir heyetin askeri düzeydeki entegrasyon süreciyle ilgili görüşmeler kapsamında şu anda Suriye'nin başkentinde Şam hükümeti yetkilileriyle buluştuğu, heyette Mazlum Abdi’nin yanı sıra sözde Genel Komutanlık üyeleri Sozdar Derik ve Sipan Hemo’nun da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmelere dair ayrıntıların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı
Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

Gündem

Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi
Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Dünya

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi
Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi

Dünya

Maduro esir, artık rahatça sömürecekler! Venezuela’da Amerikan darbesi

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!
ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Dünya

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı
Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

Dünya

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

 

