Schweinsteiger futbol direktörü oluyor

Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Bastian Schweinsteiger'in yönetici olarak futbola geri döneceği iddia edildi.

Almanların ünlü gazetesi Bild'e göre, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt Bastian Schweinsteiger'i bir sonraki sezon için futbol direktörlüğü görevine getirmeyi planlıyor.

Bayern Münih altyapısından 2002 yılında A Takıma çıkan 36 yaşındaki eski futbolcu, 2015 yılında Manchester United'a gittikten 2 yıl sonra Amerika'da futbol yaşamını sürdürüp 2020 yılının başında Amerika Birleşik Devletleri ekibi Chicago Fire'da kariyerini sonlandırmıştı. Bayern Münih ile 8 lig ve 7 kupa şampiyonluğu yaşayan Bastian Schweinsteiger, Alman ekibiyle 1 Şampiyonlar Ligi kupası ile 1 UEFA Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

Dünya Kupası'nı kazandı

Schweinsteiger, en büyük başarısını ise 2014 yılında Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kaldırarak elde etti.