0553 313 94 23

Schwarzenegger'den Trump'a şok sözler: Çatlak

Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve aktivist Arnold Schwarzenegger "Evet bizim çatlak bir başkanımız var ve (Paris İklim Anlaşması'nın) dışında kalıyor. Ancak ABD, Washington'daki bir liderden daha fazlasıdır." tepkisinde bulundu.

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:39
Schwarzenegger'den Trump'a şok sözler: Çatlak

Polonya'nın Katoviçe kentinde düzenlenen 24'üncü İklim Konferansı'nda konuşan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, kendisine ayrılan sürenin bir kısmını oyuncu Schwarzenegger ile paylaştı.

Amerikan vatandaşı olan Schwarzenegger, ABD Başkanı Trump'ın, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki göstererek, "Evet bizim çatlak bir başkanımız var ve (Paris İklim Anlaşması'nın) dışında kalıyor. Ancak ABD, Washington'daki bir liderden daha fazlasıdır." diye konuştu.

"Trump kabul etse de etmese de ABD anlaşmanın içinde"

ABD'de birçok kamu kurumunun Paris İklim Anlaşması'nın gereklerini yerine getirmeye çalıştığına dikkati çeken Schwarzenegger, Trump anlaşmayı kabul etmese de ABD'nin anlaşmanın içinde olduğunu savundu.

"Çok geri kalmış bir hükümetimiz var"

Schwarzenegger, "Bizim Washington'da çok geri kalmış bir hükümetimiz var." ifadelerini kullanarak, Paris İklim Anlaşması'nda kararlaştırılan hususların hayata geçirilmesinin dünyanın geleceği açısından önemini vurguladı.

Fransa'nın Paris kentinde yaklaşık 190 ülkenin imzaladığı iklim anlaşmasını, ülkesi için "aşırı adaletsiz" olarak nitelendiren ABD Başkanı Trump, 2017 Haziran'da anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:39
  1. Van
  2. Arnold Schwarzenegger
  3. ABD
  4. Donald Trump
  5. Schwarzenegger

YORUM YAZ

  • alman damarıalman damarı27 dk önce
    arnold avusturyalı ve almanca konuşuyor sonradan abd vatandaşı olmuş ve Merkel hayranı. hemen özüne dönüp amerikayı böyle sattı .
  • MuhammadMuhammad39 dk önce
    ... iste abd bundan buyuk benim halkim diyor....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Türkiye, olağanüstü geçmişiyle insanlık tarihine katkı sağlayan bir ülke"
  1. "Türkiye, olağanüstü geçmişiyle..
  2. Kasımpaşa, 1 puana Diagne ile uzandı
  3. Mersin'de balkondan düşen kadın avukat..
  4. Gabon Cumhurbaşkanı 40 gün sonra..
  5. Fenerbahçe'de puan kayıpları sürüyor
  6. BM kamplarında skandal! 125 kadın ve..
  7. Niğde'de bir dağcının çığ altında..
  8. MHP'den istifa etmişti... Büyükşehir..
  9. Türkiye Venezuela İş Forumu
  10. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
  11. "Adil yeni bir dünyanın kurulması..
  12. Dişleri ve mücevherleri temizler hale..
  13. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin..
  14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  15. Cezayir ile Suudi Arabistan arasında 5..
  16. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla ilgili..
  17. HSK'dan flaş karar! Yeni mahkemeler..
  18. Büyüme geriliğinin sebepleri
  19. "Bu tekerleğin bu tümsekte..
  20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
Donald Trump geri adım attı
Donald Trump geri adım attı
Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

Günün Karikatürü

4 Aralık 2018
ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi