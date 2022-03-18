Schwarzenegger'den Putin'e savaş çağrısı

Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen haberlerde. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 23. gününde eski vücut geliştirmeci, aktör ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti eski valisi Arnold Schwarzenegger, sosyal medyadan önemli bir paylaşımda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini eleştiren ve 9 dakikalık bir video hazırlayan ünlü oyuncu, Rus halkına seslenerek ülkelerinden ortaya atılan bilgi kirliliğine ve yalan haberlere inanmamalarını istedi. Schwarzenegger ayrıca, videoyu çekme amacının bir kısmının Rus askerlerini çatışmanın etrafındaki koşullardan daha fazla haberdar etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

Çocukken Rus güreşçi Yuri Vlasov'un hayranı olduğunu söyleyen Schwarzenegger, Rus hükümetinin işgallerinin amacının "Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak" olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bombalanan binaların, kalabalık odalara tıkılan mültecilerin ve vedalaşan ailelerin görüntülerini paylaştı.

Sözlerine devam eden ünlü isin, "Bunu dinleyen askerlere, 11 milyon Rus'un Ukrayna'yla aile bağları olduğunu unutmayın. Bu yüzden attığınız her kurşun, bir erkek veya kız kardeşi vuruyor. Ve Başkan Putin'e diyorum ki, "Bu savaşı sen başlattın, sen yönetiyorsun. Bu savaşı durdurabilirsiniz" dedi.

Schwarzenegger sözlerini şöyle tamamladı: "Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden tüm Ruslara; dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandınız, hapse atıldınız ve dövüldünüz. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız. Rusya'nın gerçek kalbine sahipsiniz."