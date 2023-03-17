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Avrupa Scholz: Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok Madem yok bu grevler niye var?
Avrupa

Scholz: Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok Madem yok bu grevler niye var?

Almanya’da yaşanan ücret yetersizliği nedeniyle başlayan ve ülke çapında yayılan grevler, ülkenin finansal zorluklarla mücadele ettiğini gösterirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD`de Silicon Valley Bank`ın batmasına ve Avrupa bankacılık sektöründeki kargaşaya karşın Almanya`da ve Avrupa`da bir finansal kriz olasılığının bulunmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:14:00 -
Scholz: Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yok Madem yok bu grevler niye var?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Ben bir tehlike görmüyorum. Parasal sistem artık 2008 finansal krizi öncesinde olduğu gibi kırılgan değil. Alman mevduat sahiplerinin tasarrufları güvencede. Sadece bankacılık sistemi büyük bir dayanıklılığa sahip olduğu ve sıkı düzenlemeler, denetim yüzünden değil, aynı zamanda bizim ekonomimizin gücü nedeniyle güvendeler" dedi.

Almanya Başbakanı, cari finansal krizin 2008 yılındaki global krizine benzeyen bir tarafı olmadığını belirtirken, son gelişmeler karşısında ABD, İngiltere ve İsviçre'nin hızlı şekilde eyleme geçmelerini övdü.

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