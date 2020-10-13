Schneider Electric ekosistemi, dijitalleşmede hızla ve güvenle ilerlemeyi sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte artan IT ve dijital teknoloji ihtiyaçlarının karşılanmasında geniş çaplı ekosistemlerin ve iş birliklerinin önemini vurguluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en güçlü ekosistemlerinden birine liderlik eden Schneider Electric, bu sayede iş ortaklarının her ölçekteki ihtiyaçlarını karşılayacak bir uzman ağına sahip. Bu kapsamda sunulan hizmetlerden biri uçtan uca veri merkezi yönetimi olarak dikkati çekiyor. Schneider Electric ve kanal ortakları, müşterilerini veri merkezi yaşam döngüsü boyunca tasarımdan bakım ve yükseltmeye kadar uzanan bir ölçekte, kesintisiz güvenilirlik ve çalışma süresi sağlayacak şekilde ve uzaktan izleme özelliği ile destekliyor.

Ayrıca, veri merkezlerinin geleceğe hazır, verimli ve esnek olmalarını sağlamak için otomasyon ve yapay zeka (AI) alanında şirket içi ekiplerin kısıtlı olduğu durumlarda müşteriler, Schneider Electric'in güvenilir uzmanlığından yararlanıyor. Yetenek açığının büyük bir kısmı bu ekosisteme katılarak gideriliyor.

EcoStruxure IT kullanımı ile de müşteriler, fiziksel ekipmanların ve buna bağlı cihazların durumunu izlemek için ortaklar ve hizmet büroları ile iş birliği yapabiliyor. Veri ve analizlerin kullanımı sayesinde servis işlemleri, kesinti süresini en aza indirecek veya azaltacak şekilde planlanarak potansiyel ekipman arızalarının maddi kayıplara yol açmasının ve itibarı olumsuz etkilemesinin önüne geçiliyor.

Müşterilerin IT alanlarını hızla ve öngörülebilir performansla büyütmelerine olanak tanıyan standartlaştırılmış kanal dostu bir çözüm sağlamak üzere geliştirilen APC InfrastruXure, bu ekosistemde yer alıyor.





- "Müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında hızla ve güvenle ilerlemelerini sağlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Güvenilir Güç İş Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Natalya Makarochkina, müşterilerinin tüm dijitalleşme ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere bu uluslararası iş birliği ağını sürekli olarak geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cisco, IBM, Dell EMC, HPE ve Lenovo'dan Microsoft, VMWare, Inspur, NetApp, Nutanix, Scale Computing, Hirschmann ve StorMagic'e kadar, dünyanın en etkili teknoloji şirketleri stratejik ortaklarımız arasında yer alıyor. Bu ortaklıklar sayesinde, 100'ü aşkın ülkede müşterilerimizin zorlu ve komplike ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir arada, sorunsuz bir şekilde çalışan çözümler geliştiriyoruz. Müşterilerimiz, küresel çaplı bir ortaklık ağı ve deneyimli sistem entegratörleri, distribütörleri, bayileri ve kanal ortaklarıyla destekleneceğinden emin olarak çok sayıdaki seçenek içinden tercih ettikleri tedarikçiler ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Böylece müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarında hızla ve güvenle ilerlemelerine hizmet ediyoruz."