Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu'nun sunduğu ve Türk vatandaşlarının Schengen vizesinde yaşadığı sorunlar ve bunlara yönelik çözümlerin yer aldığı rapor Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'nda (AKPM) görüşüldü. Schengen sisteminde reform çağrısının yapıldığı tasarı AKPM Genel Kurulu tarafından oy çokluğuyla kabul edildi.

AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Titiz bir çalışmanın ürünü olan, Schengen vize sürecinin daha şeffaf, daha adil, daha kapsayıcı gerçekleşmesini sağlayacak raporumuz AKPM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bir reform niteliğindeki önerilerimiz ile sürecin daha iyiye gideceğine inancımız tam. AKPM’de kabul edilen raporumuz artık 46 Avrupa Konseyi ülkesi için tavsiye kararı niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi son durum nedir?

Schengen vizesi, Schengen Bölgesi’ne üye devletlerden herhangi birine seyahat edenlerin seyahat başına turizm veya iş amaçlı 90 güne kadar kalmasına izin veren kısa süreli bir vizedir. Schengen vizesi, Schengen bölgesinde 180 günde 90 gün kalış hakkı tanımaktadır ve en fazla 5 yıllık verilebilmektedir.

Schengen ülkeleri nerede?

Schengen, Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyelerini kapsayan bölgeye deniyor. Bu ülkeler; Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Lihtenştayn olarak sıralanıyor. Ancak Avrupa Birliği’ne üye olup Schengen bölgesinde bulunmayan ülkeler de mevcut: İrlanda, Birleşik Krallık, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kıbrıs.

Schengen ülkeleri arasındaki vize serbestisi sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik ya da pasaportları ile bölge içinde seyahat edebiliyor. Bölge dışında kalan kişilerden ise vize talep ediliyor ise vize başvurusu yaparak istedikleri birlik üyesi ülkeler için işlemleri başlatabiliyorlar.