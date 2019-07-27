Schengen vizesi, 1995 yılında yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile doğmuş kısa süreli (90 gün) seyahatleri kapsayan bir vize türüdür. Bu vize türü ile Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere serbestçe seyahat edilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu seyahatin başladığı ülkedir. Schengen vizesinin alındığı ülkeden Schengen Bölgesi’ne giriş yapılması önemlidir. Söz konusu vize türü ile Schengen Bölgesi’ne giriş yapılmasının ardından diğer ülkelere serbestçe seyahat etme olanağı sağlanmış olur. Örneğin Almanya’ya gitmek üzere alınan vize ile önce İtalya’ya gitmek mümkün olmayacaktır. İlk giriş Almanya’dan yapıldı ise sonraki seyahatlerde bölgeye üye ülkelere rahatlıkla seyahat edilebilir. Schengen’e üye 26 ülke bulunur: Almanya, Belçika, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Hollanda, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Yunanistan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya gibi AB üyeleri ülkeler. AB’ye üye olmayan İsviçre, İzlanda ve Norveç gibi ülkeler de AB üyesi ülkeler ile bir anlaşma imzalamış ve Schengen Bölgesi uygulamalarını benimsemişlerdir.

Tek tip Schengen vizesi ile Schengen Bölgesi’ne girilip orada kısa süreliğine kalınabilir. Vize başvuru gerekçeleri arasında şunlar bulunabilir: Turistik amaçlı başvuru, Ticari amaçlı başvuru, Akraba veya arkadaş ziyareti nedeniyle başvuru, konferans katılımı için başvuru veya Transit geçiş başvurusu. Bu 5 nedenle yapılacak başvurularda söz konusu bölgede 180 gün içinde en fazla 90 gün kalınabilir.

Schengen vizesine Türk vatandaşları ile Türkiye’de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşları başvurabiliyorlar. Vize başvuruları gidilecek ülkenin konsolosluğuna veya büyükelçiliğine doğrudan yapılabildiği gibi, aracı kurumlardan da hizmet alınabilir.

Schengen vizesi nasıl alınır?

Schengen vizesi Schengen üye ülkesi olan 26 ülkenin ilgili konsolosluğuna yapılacak başvurular ile alınabilmektedir. Vize başvuru sahibi Schengen alanına yapacağı girişlerde dilediği Schengen ülkesinin konsolosluğuna vize başvurusunda bulunması önerilmez. Önerilmekte olan doğru Schengen vize başvuru ise en uzun süre kalınacak Schengen ülkesinin Konsolosluğuna yapılması olacaktır. Öte yandan Schengen vize başvuruları büyük oranda ilgili ülkelerin Konsolosluklarına direk olarak yapılamamaktadır. Konsolosluklar Schengen vize başvuru kabul hizmetleri için anlaşmalı özel kurumlarla çalışırken Schengen vize başvuruları istisnai olarak veya belirli günlerde doğrudan konsolosluklara da kabul edebilmektedir. Doğru ve güncel bilgi olması açısından Schengen vize başvurularınızın öncesinde bu bilginin doğruluğunu teyit etmeyi unutmayınız!

Schengen vizesine nasıl başvuru yapılır?

Schengen vizesi için başvuru yapma koşulları genel hatlarıyla tüm üye ülkelerde neredeyse aynıdır. Schengen vize başvuruları büyük oranda Hizmet yüklenici kurumlarla yapılırken daha önce de belirttiğimiz üzere vize başvurularını doğrudan kabul eden ülkelerin Konsolosluklarına da yapılabilmektedir. Schengen vize başvuruları için her ülkenin vize başvuru koşulları birbirlerine benzerlik gösterse de ülkelere özgü vize başvuru prosedürleri de bulunabilmektedir.

Dolayısı ile Schengen vize başvurusu öncesi ilgili ülkenin vize başvuru koşulları hakkında bilgi edinmeyi unutmayınız. Schengen vize başvuruları için hazırlamanız gereken evrakları bu web sayfasından veya çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşmenin akabinde bilgilendirme maili olarak veya başvuru yapacağınız Konsolosluğun web sayfasını ziyaret ederek evraklarınızı hazırlayabilir ardından ise başvuru yapılacak ülkenin anlaşmalı kurumlarından randevu alarak başvurularınızı tamamlayabilirsiniz. İşlemlerinizi daha hızlı ve daha sorunsuz tamamlamak için özel danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.

Vize başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

Schengen ülkelerine seyahat için vize başvurunuzu seyahat edeceğiniz tarihten en az 15 gün en fazla 90 gün önce yapmanız işlemlerin sağlıklı yürütülmesini sağlayacaktır. Seyahatin başlangıç tarihine üç aydan daha uzun bir süre varsa vize başvurusu kabul edilmiyor. Yolculuk tarihine 15 günden az bir süre kaldıysa başvuru yapılabilse de işlemlerin uzama ihtimalinden kaynaklı başvurunun yapılmamasını öneriyoruz. Yukarıdaki uyarıları göz önünde bulundurarak başvuru tarihine başvuru sahibinin kendisi karar verecektir. Konsolosluk/elçilik ek evraklar isteyebileceğinden başvuru süreci uzayabilir.

Schengen vizesi başvurusunu Vize Merkezi aracılığıyla yapabilirsiniz. Konusunda deneyimli ülke temsilcilerimiz başvuru sürecinin ilk adımından son adımına dek danışmanlık hizmeti vererek sizi yönlendireceklerdir. Vize Merkezi’ne e-posta veya telefon yoluyla erişebilir konu hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Schengen vize randevuları nasıl alınır?

Schengen vize başvuru kabulleri için istisnai durumlar dışında Konsolosluklardan veya Hizmet yüklenici kurumlardan vize başvurularınız için randevu almanız zorunludur. Vize randevularının temini ülke konsolosluklarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Vize randevuları Konsolosluğun çalışma şekline bağlı olarak bazı durumlarda sadece telefonla oluşturulacak talebin üzerinden, bazı durumlarda Schengen vize başvuru formunu doldurduktan sonra, bazı durumlarda sadece pasaport numarasını randevu sistemine girerek, bazı durumlarda ise kendinize Online bir hesap açarak vize randevularınızı alabiliyorsunuz. Yine tüm bu işlemleri hizmet yüklenici kurumlar üzerinden veya seyahat acenteleri üzerinden yürütmeniz gerekebilir.

Schengen vizesi için gereken evraklar

Schengen vizesine sahip olmak için pasaportunuzun en az 6 aylık geçerlilik süresine sahip olması gerekir. Ayrıca gidilmek istenen ülkenin internet sitesinden başvuru formu doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

Vize için gereken evraklar

- Biyometrik fotoğraf

- Konsolosluğa seyahatin amacı ve planı hakkında detaylı yazı yazılmalıdır

- Gidilecek ülkeye ait uçak biletinin kopyası

- Gideceğiniz ülkede konaklayacağınız yerin konfirmesi

- Sağlık nedeniyle kişinin ülkesine geri gönderilmesi gibi durumlarda 30.000 Euro teminat bedeli olan sağlık sigortasının yaptırılması gerekmektedir

- İş yerinizde aldığınız maaşın ne kadar olduğunu belirten resmi yazı

- Son 3 aylık SSK hizmet dökümü çıktısı

- Son 3 ayın hesap hareketlerini belgeleyen banka hesap cüzdanı veya hesap dökümü

- İş yerinden seyahat için alınan izin belgesi

- Araç ruhsatı, tapu gibi mal varlığı belgeleri. (Zorunlu değil)

Tüm bu belgeleri tamamladıktan sonra Schengen vizenizi gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan alabilirsiniz. Avrupa Birliği ülkelerinde maksimum en fazla 90 gün boyunca kalabilirsiniz.

Schengen Vizesi ne kadar sürede çıkar?

Vize başvuruları genellikle 15 iş günü içinde sonuçlanır. Bazen bu süre daha kısa olabilir, bazı durumlarda ise uzayabilir. Başvurunuzun aksilik çıkmadan kabul edilmesi için istenilen bütün evrakları eksiksiz teslim etmeniz, talep edilmesi durumunda ek belgeleri sağlamanız önemlidir.

Yeşil pasaporta Schengen Vizesi gerekir mi?

Hususi Pasaport (Yeşil Pasaport) ve Diplomatik Pasaport (Siyah Pasaport) sahipleri, Schengen Bölgesi ülkelerine vizesiz girebilirler.